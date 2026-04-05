Veillée Pascale : Un appel au pardon, au partage et à la paix lancé aux fidèles

À l’occasion de la veillée Pascale célébrée dans la nuit du 4 avril 2026 à Ouagadougou, le curé de la paroisse Saint Guillaume de Tanghin, l’abbé Innocent Kobendé, a invité les fidèles à opérer une transformation intérieure, fondée sur le pardon, le partage et la quête de la paix, dans un contexte national marqué par de nombreux défis.

C’est dans une atmosphère de recueillement et d’espérance que les fidèles catholiques se sont rassemblés à la chapelle Saint Gabriel de la paroisse Saint Guillaume de Tanghin, à l’occasion de la veillée Pascale. Cette célébration, point culminant du Triduum Pascal, commémore la résurrection du Christ et symbolise le passage des ténèbres à la lumière.

Dans son homélie, le curé de la paroisse, l’abbé Innocent Kobendé, est revenu sur le sens profond de la résurrection, qu’il présente comme une victoire sur la mort et une source d’espérance pour les croyants.

« Vous cherchez Jésus le crucifié, il n’est pas ici, il est ressuscité », a-t-il rappelé, reprenant le message central de la foi chrétienne.

Le prêtre a également souligné que, bien que la mort biologique demeure une réalité humaine, la résurrection du Christ en transforme le sens. A l’écouter, la mort n’est plus perçue comme une fin, mais comme un passage vers une vie nouvelle. Une compréhension qui invite les fidèles à changer leur regard sur l’existence et à adopter une attitude plus confiante face aux épreuves.

Au-delà de la dimension spirituelle, l’abbé Kobendé a insisté sur les implications concrètes de cette foi dans la vie quotidienne. Il a exhorté les chrétiens à « faire le passage », c’est-à-dire à abandonner les comportements négatifs pour embrasser des valeurs humaines et sociales fortes. « Passer de la haine à l’amour, de la jalousie à la solidarité, du mensonge à la vérité », a-t-il énuméré.

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Dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et sociaux au Burkina Faso, le message du prêtre a également mis l’accent sur la nécessité du pardon et de la réconciliation. Il a appelé les fidèles à devenir des artisans de paix, en commençant par leurs propres familles et communautés.

Le partage a également été présenté comme une valeur essentielle à promouvoir, notamment envers les plus vulnérables, dans un esprit de solidarité et de fraternité.

En conclusion, l’abbé Innocent Kobendé a invité les fidèles à poser des actes concrets de transformation, affirmant que le changement est possible à condition d’oser faire le premier pas. « Faisons ce soir le passage », a-t-il lancé, appelant chacun à devenir, à son niveau, un témoin de renouveau et d’espérance.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24