Faso Foot : Arnaud Junior Yao (RCK) sacré meilleur joueur de février 2026 par l’AJSB

Le prix du meilleur joueur de l’Association des Journalistes Sportifs du Burkina Faso (AJSB) pour le mois de février 2026 a été remis le samedi 4 avril 2026 à Arnaud Junior Yao, attaquant vedette du Rail Club du Kadiogo (RCK). Cette distinction vient récompenser la forme étincelante du joueur, qui trône actuellement en tête du classement des buteurs du championnat burkinabè.

Ce prix mensuel, dédié aux performances individuelles d’excellence au sein de la Ligue 1, est revenu logiquement à l’attaquant du RCK pour ses prestations durant le deuxième mois de l’année 2026.

Pour le Secrétaire général de l’association, Nabi Bayala, les statistiques et l’influence de Yao ont fait la différence. Avec 4 buts inscrits sur la période, il a permis à son club de se stabiliser alors qu’il lutte pour le maintien.

« Cette année, nous avons débuté les récompenses en octobre. Pour ce mois de février 2026, c’est Arnaud Yao qui a mérité ce prix. Il a permis à son équipe de gagner en sérénité, contribuant non seulement par ses buts, mais aussi par son implication dans l’élaboration du jeu », a-t-il affirmé.

Actuel meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations, Junior Yao voit ce trophée comme une source du carburant supplémentaire pour la suite de la saison.

« Personnellement, c’est un grand titre pour moi car je ne m’attendais pas à le recevoir. Je remercie le Président qui m’a encouragé à travailler davantage. Merci à toute l’équipe, car c’est aussi grâce à mes coéquipiers que j’ai remporté ce prix. Pour moi, ce trophée n’est pas individuel, il est collectif. Nous avons tous travaillé pour l’obtenir », a-t-il insisté.

Du haut de ses 20 ans, l’attaquant des « Faucons » réalise une saison remarquable. Malgré un petit gabarit, Yao se distingue par sa vivacité, sa finesse technique et son ambidextrie. Son efficacité est redoutable et il totalise désormais 10 buts en seulement 8 rencontres disputées.

La cérémonie de remise s’est tenue à la mi-temps de la rencontre entre l’AS SONABEL et le RCK (score final 0-0), comptant pour la 25e journée de la Ligue 1. La distinction est composée d’un trophée, de divers gadgets et d’un chèque de 100 000 francs CFA offert par le partenaire Coris Bank International.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24