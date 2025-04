Pâques 2025 : Une délégation gouvernementale en union de prières avec les fidèles catholiques

publicite

À l’occasion de la fête de Pâques, symbole de résurrection et d’espérance pour les chrétiens du monde entier, le ministre de la Sécurité a pris part à la messe pascale célébrée ce dimanche 20 avril 2025 à la Cathédrale de l’Immaculée Conception de Ouagadougou.

Aux côtés de ses collègues des Affaires étrangères et de l’Urbanisme et de l’Habitat, il a manifesté sa solidarité avec la communauté catholique, dans un esprit de communion et de recueillement.

Ensemble, ils ont uni leurs voix à celles des fidèles pour invoquer la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Burkina Faso.

Cette présence aux célébrations pascales témoigne de la volonté du Gouvernement de promouvoir le vivre-ensemble et le dialogue interreligieux dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et sociaux.

Source : DCRP-MSECU

