Avec « Si je trouve l’amour », l’artiste Elijah est à la conquête des Kundé

publicite

Elie Wend Panga Ouédraogo, connu sous le nom d’Elijah, voue une véritable passion à la musique. Auteur-compositeur-interprète, son idylle musicale prend racine dès son plus jeune âge. C’est à huit ans qu’il esquisse ses premiers pas artistiques en interprétant des chansons lors d’événements festifs et des anniversaires, avant de perfectionner son art au sein d’une chorale. Ainsi armé, l’artiste a conquis sa place parmi les grands noms du Burkina Faso, et de manière éclatante.

La suite après cette publicité

Elijah, un nom qui résonne aujourd’hui comme l’emblème d’une voix à la fois mélodieuse et puissante. Fort d’une expérience solide dans l’interprétation et le chant choral, Elijah a patiemment cultivé son talent en s’immergeant progressivement dans l’effervescence artistique et le showbiz burkinabè.

Ce cheminement enrichissant l’a conduit à embrasser une carrière solo. « Ce passage m’a permis d’affûter davantage mon art, d’acquérir une maturité essentielle pour offrir le meilleur de moi-même à mon pays », révèle-t-il avec conviction.

Pour lui, cette étape s’est avérée décisive, car il nourrissait depuis longtemps l’ambition de mener une carrière en solo. « Dès mon plus jeune âge, je rêvais de produire mes propres chansons. Cependant, il était impératif de suivre un parcours structuré pour y parvenir. En effet, s’engager dans la musique implique une responsabilité de bien la représenter afin de valoriser son pays », précise-t-il.

Fort de son talent d’interprète, Elijah a tissé des liens artistiques avec de nombreux artistes de renom, tant sur la scène nationale qu’internationale. On compte parmi eux Nabalum, Floby, Miss Tanya, Roselyne Layo, Ayanne et Mix Premier, pour ne mentionner que quelques-uns. De ces fructueuses collaborations, il a su tirer profit pour affirmer sa propre maîtrise du microphone.

Après une riche expérience d’interprète et de collaborateur, Elijah a marqué un tournant dans sa carrière en dévoilant, le 5 décembre 2024, son premier titre solo « Si je trouve l’amour ». Cette œuvre musicale, véritable fusion de rythmes, a immédiatement séduit le public burkinabè et conquis un auditoire au-delà des frontières. Propulsé par une viralité fulgurante sur TikTok, le morceau cumule aujourd’hui plus de 30 000 vidéos en seulement quelques mois.

Face à cet engouement « soudain », l’artiste exprime sa vive satisfaction. « Sincèrement, pour une première œuvre, je ne m’attendais absolument pas à un tel succès. On dit souvent que les premiers titres peinent à trouver leur public, qu’il faut patienter jusqu’à la deuxième ou la troisième tentative. Mais pour ma part, l’accueil a été exceptionnel, et ma gratitude est immense », confie-t-il, visiblement ému.

Elijah reconnaît la valeur de ses collaborations avec des artistes de renom, mais il est fermement convaincu que le succès de son titre « Si je trouve l’amour » est avant tout le fruit de sa propre persévérance et de ses années de travail acharné. « J’ai confiance en mon travail. Si une chanson ne résonne pas auprès du public, ce n’est pas l’implication d’une célébrité dans un défi qui suffira à la propulser. La musique doit avant tout parler d’elle-même »

Elijah n’a pas encore trouvé l’amour certes, mais les nominations lui font déjà les yeux doux. Les Kundé d’or 2025 ont doublement salué son talent en le nommant dans les catégories Révélation et Espoir. L’artiste accueille cette reconnaissance avec un vif enthousiasme et affiche un optimisme de bon augure pour une potentielle victoire lors de la soirée des Kundé 2025.

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite