Kundé 2025 : Floby, Kayawoto et Miss Tanya en lice pour l’or

La 23ᵉ édition des Kundé d’or, l’événement phare de la musique burkinabè, se tiendra le vendredi 25 avril 2025 dans le prestigieux cadre de la salle des banquets de Ouaga 2000. Cette annonce a été faite ce jeudi 3 avril lors d’une conférence de presse, au cours de laquelle la liste tant attendue des artistes nominés dans chaque catégorie a été dévoilée.

Pour cette édition, les organisateurs ont recensé 626 œuvres musicales et 197 clips vidéo en lice. Au total, 45 artistes se disputeront 15 trophées, dont 10 destinés aux artistes burkinabè vivant au pays et 5 prix spéciaux. Parmi ces distinctions figurent : Le Kundé de l’artiste le plus joué en discothèque, Kundé du meilleur clip vidéo ,Kundé de la révélation, Kundé de l’espoir et bien d’autres…

Le trophée le plus prestigieux, le Kundé d’or, se jouera entre trois figures majeures de la scène musicale burkinabè : Floby, Kayawoto et Miss Tanya.

« Pour être éligible à une nomination, un artiste doit être Burkinabè et auteur d’une œuvre musicale sortie entre le 1ᵉʳ mars 2024 et le 28 février 2025. La chanson doit être d’une qualité technique et artistique reconnue et avoir rencontré un succès commercial ou médiatique », a détaillé Boureima Djiga, commissaire à la sélection des Kundé.

La 23e édition aura lieu le 25 avril 2025, à la salle des banquets de Ouaga 2000. L’édition 2025 des Kundé s’annonce donc comme un rendez-vous incontournable pour célébrer le talent et l’excellence musicale au Burkina Faso.

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Burkina 24

