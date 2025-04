Bobo-Dioulasso : La CNLF saisit 880 sacs de cyanure frauduleux

publicite

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) a tenu une conférence de presse, ce jeudi 3 avril 2025, à Bobo-Dioulasso. À cette occasion, le Coordonnateur de la CNLF, Dr Yves Kafando, a exposé les détails d’une saisie importante de produits chimiques dangereux sur l’axe Bobo – Bama.

Lors de son intervention, Dr Kafando a révélé la découverte d’un réseau de fraudeurs impliqués dans le trafic de cyanure. Ce produit chimique « hautement » toxique a été dissimulé dans des sacs estampillés « ALIMENTS BÉTAIL », puis recouvert de sacs de tourteaux pour échapper aux contrôles. Grâce à la vigilance des agents de la CNLF, cette tentative a été stoppée le 4 mars dernier.

Le bilan de cette saisie est de 880 sacs de cyanure de 50 kg, d’une valeur marchande de 154 millions FCFA, et 18 tonnes de tourteaux, d’une valeur de 6,48 millions FCFA, soit un total de 160,48 millions FCFA retirés du marché frauduleux.

Une menace pour la santé publique et l’environnement

Selon le Coordinateur, le cyanure est un produit chimique dont l’importation et l’utilisation sont strictement réglementées. Selon le décret N°2023-1416 du 20 octobre 2023, toute importation de substances chimiques dangereuses doit être soumise à un avis technique du ministère de l’Environnement, assorti d’un registre de traçabilité et d’une déclaration du lieu de stockage auprès du ministère du Commerce. Or, les fraudeurs ne disposaient d’aucun de ces documents, rendant leur activité totalement illégale, a rappelé Dr Kafando.

En outre, la manière dont le cyanure a été manipulé représente un risque majeur pour la santé des populations et l’environnement. L’absence de précautions adéquates aurait pu entraîner une contamination grave, mettant en péril la sécurité sanitaire des populations.

Des sanctions lourdes en perspective

Face à cette infraction, la CNLF a immédiatement appliqué les dispositions de l’article 73 du décret précité, qui prévoit des pénalités financières, la confiscation des produits et d’éventuelles poursuites judiciaires.

Dr Kafando a profité de cette conférence pour appeler à une vigilance accrue et à une collaboration active des populations dans la lutte contre la fraude. « C’est ensemble, avec conviction, que nous gagnerons cet autre terrorisme économique et financier », a-t-il martelé.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

