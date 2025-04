Secteur minier au Burkina Faso : Vers la validation d’un rapport crucial pour l’environnement

publicite

La Direction générale de la prévention de l’environnement, en partenariat avec le Projet d’appui au renforcement de la gestion du foncier et des mines (PARGFM), a organisé un atelier national d’examen et de validation du rapport provisoire de l’évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) du secteur minier du Burkina Faso ce jeudi 3 avril 2025 à Ouagadougou.

L’objectif principal de cet atelier est d’examiner et de valider le rapport de l’évaluation environnemental et social stratégique (EESS) du secteur minier, afin de formuler des recommandations et des orientations stratégiques pour un développement durable de ce secteur.

Selon Dramane Sawadogo, directeur général de la préservation de l’environnement, ce rapport constitue un outil essentiel d’aide à la décision, de sauvegarde de l’environnement et de promotion de la durabilité. Et d’ajouter que le rapport aborde des questions cruciales telles que l’environnement, le social, les écosystèmes et la pollution de l’eau.

« On a constaté que de plus en plus, avec la recrudescence des activités dans le secteur minier, il y a beaucoup de problèmes notamment la pollution de l’eau, le développement local, les questions des terres, les questions liées aux ressources en eau.

Donc, il était de bon ton que le gouvernement puisse véritablement réfléchir, donner encore des orientations au niveau du secteur minier pour qu’on puisse véritablement inverser les tendances dans la dégradation de l’environnement et la pollution des eaux pour un développement harmonieux et durable », a-t-il souligné.

En outre, Dr Boureima Kouanda, secrétaire général du ministère en charge de l’environnement, a mis en avant l’importance de ce rapport pour le secteur minier, qui occupe une place prépondérante dans l’économie du Burkina Faso.

A l’en croire, il est à la fois une source de revenus pour l’État, un pourvoyeur d’emplois et un moteur d’investissement dans divers secteurs. « C’est un document qui est véritablement attendu. Donc on va l’amender avec tout le sérieux possible pour que les conclusions et les recommandations qui vont donc sortir puissent véritablement nous accompagner pour le développement de ce secteur minier », a-t-il déclaré.

Quant à Sanata Bondo, directrice en charge du suivi de la réhabilitation des sites miniers, elle a souligné que ledit atelier permettra de valider le diagnostic établi sur le secteur minier. « Cet atelier va permettre d’apporter un plus au travail qui est déjà fait. Des recommandations seront vraiment issues de cet atelier et ça va encore mieux enrichir le document et ça va aider à la décision », a-t-elle affirmé.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

