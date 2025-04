Les rescapés de Solenzo « ont commencé à reprendre conscience » grâce à des appuis psychosociaux de l’Etat (DP du Kadiogo de l’Action humanitaire)

publicite

Les personnes retenues captives, puis libérées des mains des terroristes dans la localité de Solenzo et conduites à Ouagadougou par nos Forces combattantes ont reçu la visite de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC), ce jeudi 3 avril 2025.

La suite après cette publicité

A l’occasion de sa visite, la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC) a fait don de vivres et de non-vivres à savoir des seaux d’arachides, des sacs de riz de 25 Kg, des sacs de farine de maïs de 25 Kg, des vêtements, du soumbala, des assiettes et des gobelets…

Ces frères et sœurs, ces mamans et ces papas recueillis, des dires de Honoré Samandoulougou, président du mois de la CNAVC, sont au nombre de 305. A travers ce don, a-t-il aussi fait savoir, il s’agit pour eux d’exprimer leur solidarité agissante vis-à-vis de ces familles.

« Que chacun, là où il est, puisse faire quelque chose à l’endroit des Personnes déplacées internes », a-t-il en outre invité l’ensemble de la population burkinabè.

Lire aussi 👉🏿 Reconquête du territoire : Une visite revigorante du CEMGA aux soldats déployés à Solenzo

Pour lui, l’armée burkinabè est tout le contraire de ce que certains « impérialistes » tentent de faire croire à l’opinion nationale et internationale. « Ce matin, nous sommes fiers de notre armée.

La même armée que d’autres tentent de peindre en noir pour dire qu’elle est là pour tuer des civils ou détruire une ethnie donnée. La preuve est là que c’est faux et archi-faux ; ce sont eux qui ont protégé ces gens (Ndlr, PDI) et les ont convoyés ici », a clamé le président du mois de la CNAVC.

Ignace Savadogo, Directeur provincial (DP) en charge de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale du Kadiogo, réceptionnant le don a, au nom des plus hautes autorités du pays, remercié la CNAVC pour son geste. Leur geste, dit-il, va améliorer le quotidien de ces Personnes déplacées internes (PDI).

Arrivées à Ouagadougou dans un état de choc, ces PDI, à en croire le DP, retrouvent leurs esprits grâce à l’accompagnement psychosocial dont elles sont bénéficiaires. « Ces personnes, nous les avons accueillies dans une situation instables, avec le déplacement, avec le choc psychologique, les traumatismes. Nos services se sont évertués à remonter et à les stabiliser à travers des entretiens individuels pour identifier les besoins spécifiques à chaque PDI », a indiqué Ignace Savadogo.

M. Savadogo s’est voulu plus rassurant quant à leur état de santé de façon générale aujourd’hui et plus optimiste en ce qui concerne la possibilité d’une réinsertion sociale pour bientôt.

« A nos jours, il y a une amélioration conséquente de leur état de santé physique et psychologique. Ces personnes ont commencé à reprendre conscience avec tous les appuis psychosociaux que nous avons offerts à ces personnes. Nous travaillons à leur réinsertion, à leur réintégration dans leur milieu de vie », a-t-il déclaré.

Pour rappel, Solenzo, dans l’Ouest du Burkina Faso, a été la cible d’une attaque les 10 et 11 mars 2025. Attaque qui avait fait de nombreuses victimes, et des familles prises en otage et utilisées comme boucliers humains.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite