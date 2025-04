Orange Music Talents : Les candidats entrent en résidence de création pour mieux préparer la grande finale

publicite

Les 8 finalistes du concours musical « Orange Musique Talents », organisé par Orange Burkina Faso, ont effectué leur rentrée en résidence de création, le mardi 25 mars 2025, à Ouagadougou. Pendant plus de deux semaines, soit du 25 mars au 10 avril 2025, ils travailleront sur leurs propres compositions avec des coachs de renom de la musique burkinabè, afin de mieux affronter la grande finale.

Les enjeux prennent de l’ampleur pour les finalistes de la 1ère édition du concours musical « Orange Music Talents ». Ils sont désormais dans leur résidence de création. Ces 8 finalistes ne viennent pas se reposer sur leurs lauriers, mais s’engagent à travailler, guidés par des figures emblématiques de la musique burkinabè, telles que la diva Amity Meria, Bil Aka Kora et Smarty, en vue d’une finale prometteuse.

Le gagnant de la compétition repartira non seulement avec une cagnotte de 5 millions de francs CFA, mais sera également accompagné pour la réalisation d’un clip et la communication par Orange Burkina Faso.

Au départ, ils étaient 500 candidats. Après des auditions marquées par deux demi-finales, une à Ouagadougou et l’autre à Bobo-Dioulasso, ils ne sont plus que 8. Pour Assimi Diero, Directeur Marketing et Communication de Orange Burkina Faso, ces jeunes musiciens ont mérité leur place à cette dernière étape de la compétition.

« Vous étiez 500 au début. Et là, vous n’êtes que 8, cela signifie que vous avez du mérite », a-t-il encouragé. Il a souligné que ce concours est né d’un constat : de nombreux concours sont organisés, mais les talents disparaissent souvent après.

« C’est ce que nous voulons corriger avec Orange Music Talents. C’est un programme qui permettra de suivre les talents pour les aider à réaliser leurs rêves à travers la production d’un clip, le financement de leur musique et une exposition sur Spotify, afin qu’ils soient vus à travers le monde et que le monde entier sache que des talents émergent, prêts à donner un souffle nouveau à la musique burkinabè. », a-t-il ajouté.

Il a également mentionné que ce concours a une couverture panafricaine. « Quatre pays en Afrique organisent le même programme. Le Burkina Faso fait partie des rares pays à avoir réussi à convaincre le jury international pour organiser cette aventure ici », a-t-il précisé.

Assimi Diero a salué le niveau de talent des 8 finalistes.« Vous pouvez être fiers. Tout ce que j’ai entendu dans les autres vidéos en Afrique, je pense que nous pouvons être fiers, car vos voix sont uniques. Il suffit juste de se mettre au standard qu’il faut.

C’est pourquoi nous avons choisi Spotify et des jurys et coachs de renom pour vous encadrer. Je n’ai aucun doute que vous réussirez », a-t-il affirmé. Amity Meria, artiste musicienne burkinabè et coach, a déclaré que les candidats ont le niveau et qu’ils ne feront que les accompagner.

« Vous avez un très bon niveau. Nous sommes à votre disposition pour vous aider à délivrer des performances exceptionnelles », a-t-elle commenté. Elle a salué cette initiative de Orange Burkina Faso, qui, selon elle, permettra de promouvoir la culture burkinabè à l’international.

Bil Aka Kora, artiste musicien et coach, a précisé que la formation sera axée sur les compositions personnelles des candidats. « Nous les aiderons à optimiser leurs choix d’arrangement et à fournir des conseils pour améliorer le rendu sonore», a-t-il expliqué.

Il a également souligné l’importance de l’écoute musicale pour les artistes. « Même les artistes professionnels continuent à travailler leur écoute, c’est-à-dire comment jouer avec un groupe sur scène et gérer le niveau des instruments pour être plus à l’aise », a-t-il ajouté.

Wendkouni Carole Kaboré, étudiante en médecine et finaliste, a exprimé, au nom de ses camarades, leur désir d’apprendre des coachs afin de développer leurs talents.

Willy SAGBE

Burkina 24

