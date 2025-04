Forum des nouveaux médias à Ouagadougou : Des actions pour un bel avenir de l’information au Burkina Faso

publicite

Du 03 au 05 mars 2025 se tient la première édition du forum des nouveaux médias organisé par le média La Tribune du Faso. L’ouverture du forum est intervenue ce jeudi 3 avril 2025 à Ouagadougou au Palais de la culture et de la jeunesse Jean-Pierre Guingané. Le Dr Cyriaque Paré était la personnalité invitée d’honneur.

La première édition du Forum des nouveaux médias a débuté ce 03 mars et se tiendra jusqu’au 05 mars 2025 à Ouagadougou, sous le thème « Gestion des nouveaux médias dans le contexte de lutte contre le terrorisme : enjeux et perspectives ».

Première du genre dans le paysage médiatique burkinabè, il vise à rassembler les acteurs des nouveaux médias pour échanger, conférer et méditer sur les enjeux et les perspectives de ce secteur en pleine expansion.

Marcus Kouaman, directeur de publication du journal la Tribune du Faso et président du comité d’organisation de la première édition du Forum des nouveaux médias a fait savoir que ce forum sera une occasion de mener des réflexions approfondies entre experts et de trouver des solutions pour améliorer la qualité des contenus des nouveaux médias afin de consolider la paix au Burkina Faso.

« Ce forum est né d’un constat que nous avons fait. Dans la pratique, nous nous sommes rendus compte qu’il y a beaucoup de choses qui ne répondent pas aux normes dans la collecte et le traitement de l’information ; il y a parfois des dérives qui ne sont pas de nature à arranger les choses.

Nous nous sommes dit qu’il serait bien de s’assoir en tant qu’acteurs professionnels et non professionnels d’échanger pour voir quels types d’idées nous pouvons avoir, quels types d’idées d’utilisation nous pouvons faire de ces plateformes numériques ».

Pascal Yemboini Thiombiano, chargé de mission du ministère en charge de la communication, a reconnu que les nouveaux médias font face à des défis croissants comme la diffusion massive des fake news et des deepfake doublée par l’évolution de l’intelligence artificielle. Il a émis l’espoir que ce cadre sera une opportunité pour venir à bout de certains maux dont souffrent les nouveaux médias.

« Le forum des nouveaux médias se veut un cadre privilégié de promotion et de partage d’expérience, de bonne pratique en matière de technique, de pratique, de gestion et de financement. Les sous-thèmes qui seront abordés notamment la régulation et la sécurisation des nouveaux médias dans le contexte sécuritaire, le regard croisé des mécanismes de financement des nouveaux médias, le type de technologie pour les nouveaux médias, permettront j’en suis persuadé d’assoir une politique de développement de ces nouveaux médias », a-t-il formulé.

La cérémonie a été marquée par la présence des représentants du ministre en charge de la justice et celui de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Une conférence inaugurale tenue sous le thème « Gestion des nouveaux médias dans un contexte de lutte contre le terrorisme : enjeux et perspectives » a été animé par le Dr Cyriaque Paré, Chercheur au CNRST et fondateur de l’ISCOM. Les portes de cette première édition se refermeront sur un match de gala entre les journalistes et les FDS.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

