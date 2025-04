Tougan : La collecte des impôts se poursuit malgré l’adversité

publicite

Dans le cadre de la deuxième édition des journées de l’exemplarité fiscale et des journées d’engagement patriotiques et de participation citoyenne 2025, la province du Sourou a mis l’accent sur le civisme fiscal. Ce jeudi 3 avril 2025, une journée provinciale dédiée au civisme fiscal a été lancée par le haut-commissaire Désiré Badolo. Cette action, qui a transformé le Centre de Lecture Publique et d’Animation Culturelle (CELPAC) en bureau de collecte improvisé, témoigne de la volonté des autorités de maintenir le lien entre l’État et les citoyens, malgré un contexte sécuritaire difficile.

L’initiative des autorités provinciale du Sourou s’inscrit dans une logique de responsabilisation citoyenne à l’occasion des journées de l’exemplarité fiscale 2025 mais aussi des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

« Nous avons décidé d’inscrire au titre des activités citoyennes la journée provinciale du civisme fiscal. Cette journée est une journée d’éducation à la citoyenneté des populations à pouvoir satisfaire les obligations fiscales », a déclaré Désiré Badolo, Haut-commissaire de la province du Sourou.

Il rappelle l’appel du président du Faso à promouvoir le civisme fiscal. L’absence des services fiscaux et du Trésor à Tougan, due à la situation sécuritaire, n’a pas découragé les autorités. « Nous nous sommes appuyés sur des mécanismes, j’allais dire résilients », explique le haut-commissaire. Le comptable de la mairie a été mobilisé pour collecter les fonds, qui seront ensuite reversés aux impôts à Dédougou.

Cette solution de proximité vise à faciliter le paiement des impôts, en évitant aux citoyens de longs déplacements. « La proximité, en faisant cette initiative-là, ça va amener les gens à adhérer et à ne pas justifier l’absence du service des impôts comme un obstacle au paiement des impôts », a affirmé Désiré Badolo.

Au-delà de la collecte des impôts, cette journée est un appel à la solidarité et à la participation de tous à l’effort national. « C’est une invite aussi à ce que les différents services de la chaîne financière puissent également regagner la province », insiste le haut-commissaire qui rappelle l’importance de l’unité face aux défis sécuritaires et économiques. « Nous avons besoin que tout le monde se mette ensemble pour que le développement et la reconquête du territoire puissent être une effectivité », a-t-il dit.

Cette journée de civisme fiscal à Tougan est un exemple de résilience et d’adaptation qui vise a démontré que, même dans les circonstances les plus difficiles, il est possible de maintenir le lien entre l’État et les citoyens, et de promouvoir les valeurs de citoyenneté et de solidarité selon le haut-commissaire.

En rapelle, Aboubakar Nacanabo, ministre de l’économie et des finances, a officiellement lancé les Journées de l’exemplarité fiscale au titre de l’année 2025, le vendredi 21 février 2025, à Ouagadougou.

Akim KY

Burkina 24

