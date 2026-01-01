Burkina Faso : L’Église Shiloh entre en 2026 par une nuit de louange et de prière

Partage

À l’occasion de la veillée de la Saint-Sylvestre appelée “Nuit de la traversée” dans le milieu évangélique, les fidèles de l’Église Shiloh ont passé la transition entre 2025 et 2026 dans la prière, la louange et l’adoration. Un moment de reconnaissance à Dieu pour les bienfaits de l’année écoulée, marqué également par la proclamation du thème spirituel de l’année 2026, placée sous le signe de « L’Année des fils du Roi des Rois ».

La veillée a été marquée par des chants de louange et d’adoration, exprimant avec ferveur la gratitude des fidèles pour les bienfaits reçus de l’Éternel en 2025. Ce climat de reconnaissance s’est également manifesté lors du temps des témoignages, au cours duquel plusieurs chrétiens se sont succédé à l’autel pour partager les actions de Dieu dans leur vie.

Au-delà de la reconnaissance, cette célébration a également constitué un temps fort d’attente spirituelle, notamment avec la révélation du thème de l’année. À l’Église Shiloh, l’année 2026 est placée sous le thème : « L’Année des fils du Roi des Rois ».

Ce thème est tiré de la Bible, précisément du Nouveau Testament, dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 19. Selon le pasteur principal de l’Église Shiloh, Yao Israël Mondesir, l’année 2026 s’annonce difficile pour le monde, mais ceux qui auront placé Dieu au centre de leur vie connaîtront la victoire et la protection divine.

« Dieu nous a donnés ce thème parce qu’Il sait que ces dernières années avant que Jésus ne revienne, les choses seront très compliquées, très difficiles pour son peuple, pour les positionner, Il leur dit qu’ils sont ses fils (…) Étant que fils de Dieu, nous pouvons maintenant réaliser de grandes choses et échapper à ces fléaux qui se préparent dan le monde », a-t-il déclaré.

Pour mieux vivre ce thème, l’homme de Dieu a exhorté les fidèles à s’appuyer sur ces trois principes : l’obéissance, le service de Dieu et le don, le tout soutenu par une foi ferme et inébranlable.

Il a par ailleurs invité les fidèles à cultiver un esprit positif, soulignant que la négativité constitue un frein majeur à la foi. « Ces derniers temps, les choses seront très difficiles mais les enfants de Dieu, les fils de Dieu, nous allons échapper à tout ce qui fléau dans ce monde. Nous bénissons Dieu pour ce thème », a-t-il ajouté.

Pasteur assistant à l’Église Shiloh, Joseph Segbé estime que le thème de l’année est porteur de sens et permettra aux chrétiens de mieux comprendre leur identité spirituelle.

« Parce que lorsque tu ne sais pas que tu es fils du très haut, tu vas poser des actes contraires à la parole de Dieu mais lorsque tu reconnais ton identité à ce thème, je pense qu’on fera des exploits avec Dieu », a-t-il soutenu.

Pour Elom Appoh, également pasteur assistant, ce thème trouve tout son sens au regard des bouleversements actuels dans le monde.

« Nous voyons comment le monde est bouleversé, comment le monde est éprouvé, comment Satan est déchaîné contre l’humanité. Et ce qui va nous permettre à pouvoir surmonter, à pouvoir résister, à pouvoir faire face à ces situations c’est l’Esprit de Dieu. L’Esprit de Dieu fait de nous les enfants de Dieu », a-t-il poursuivi.

Comme à l’accoutumée, les fidèles de l’Église Shiloh ont également élevé des prières en faveur des autorités du pays et pour le retour de la paix au Burkina Faso.

W.S

Burkina 24