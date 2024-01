2024 décrétée « année du buisson ardent » au Camp de Prière Shiloh

publicite

Dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, communément appelée dans le milieu chrétien «Nuit de traversée», les chrétiens du Camp de Prière Shiloh ont marqué une halte afin de célébrer le nom de l’Éternel, leur Dieu pour les merveilles accomplies dans leur vie au cours de l’année qui s’est achevée. C’était aussi l’occasion pour eux de confier la nouvelle année 2024 à Dieu pour obtenir de Lui de nouvelles grâces.

Sapés comme jamais ! C’est vraiment un 31. Et tous sont dans leur 31. Entre chants d’adoration, de louange et des pas de danse, les fidèles du Camp de Prière Shiloh ont rendu grâce à Dieu. De ce fait, ils Lui ont exprimé leur reconnaissance pour Sa Main de préservation, de protection et de pourvoyance au tout au long de l’année 2023.

Ce culte combien important a été aussi une occasion pour les fidèles de l’église Shiloh de recevoir les orientations de leur père spirituel, pasteur Yao avant de faire leur entrée dans la nouvelle année, mais aussi et surtout réussir au cours des 366 prochains jours que compte 2024.

Dans sa prédication, pasteur Yao Israël Mondesir a invité ses fidèles à marcher dans la crainte de Dieu, car les choses seront encore plus difficiles en 2024, a-t-il annoncé. Mais selon lui, ceux qui marcheront dans la crainte de Dieu auront un dessus sur ces moments difficiles qui arrivent dans le monde.

«Ce qui arrive est plus que ce qu’on a déjà vécu. Ne vous amusez pas avec votre vie en cette année, les temps qui arrivent ne seront pas à notre portée. Seuls ceux qui marcheront avec Dieu pourront y échapper », a-t-il révélé.

Aussi, pasteur Yao a-t-il appelé ses fidèles à s’investir dans le service s’ils veulent voir Dieu intervenir dans leur vie en 2024. « En servant Dieu, Il s’en chargera de vos problèmes et de vos combats », a-t-il prêché.

Un des moments les plus attendus de cette célébration c’est l’annonce du thème de l’année. Le thème de l’année est comme la boussole pour les membres du Camp de Prière Shiloh en 2024. Parce que c’est autour de ce thème que tous les enseignements durant toute l’année graviteront.

L’année du buisson ardent

Et 2024 au Camp Prière Shiloh a pour thème «L’année du buisson ardent ». Un thème tiré du livre d’Exode, chapitre 3, verset 3 (Ex 3,3). Ce passage évoque le parcours de Moïse dans le désert où il a rencontré Dieu dans un buisson frais qui était en feu.

Chose difficile, à pouvoir cerner avec la compréhension humaine, a mentionné l’orateur. Celui-ci a précisé que ces faits s’étaient passés alors que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père, dans le désert de Madian quand il fuyait les menaces de Pharaon.

«Lorsque Moïse a rencontré le feu, la peur a quitté sa vie. Et c’est à partir de ce moment qu’il a su que Dieu était avec lui. C’est là d’ailleurs que Dieu lui donnera la mission de libérer son peuple qui était en esclavage à l’Égypte», a relaté l’homme de Dieu.

Plus loin dans son prêche, pasteur Yao a indiqué que Moïse commençait à se détourner, il n’avait plus d’espoir, il fallait qu’il fasse la rencontre de Dieu pour non seulement que sa situation change pour aller changer aussi celle de ses frères de la servitude égyptienne. «Le buisson ardent vous fait passer de zéro à héro. Et il est temps pour vous de recevoir ce feu du buisson ardent afin de changer les choses en votre faveur», a-t-il dit à ses fidèles.

«Ne vous laissez pas faire…»

Déroulant le livre du prophète Esaïe dans son 60e chapitre, les 3 premiers versets (Es 60:1-3), le pasteur Yao a dit à ses brebis que tant qu’ils ne se lèveront pas, les choses ne pourront pas être en leur faveur. Et par conséquent la lumière de Dieu ne peut luire sur leur vie. «Ne vous laissez pas faire car si vous ne vous levez pas, la lumière de Dieu ne pourra pas luire dans vos vies», a-t-il avancé.

Dans ces moments compliqués qui arrivent dans le monde, le pasteur Yao a encouragé ses fidèles dans à demeurer dans la quête permanente de la révélation des choses de Dieu. «Parce que la révélation éclaire et c’est elle qui doit vous guider pour ne pas que vous subissez ces moments difficiles qui arrivent devant nous», a-t-il insisté.

Pour prospérer en 2024, il a exhorté son assemblée à chercher le Saint Esprit sans relâche. «Il nous faut l’Esprit pour réussir notre année. Si vous avez l’Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas manquer de quelque chose», a-t-il affirmé.

Enfin, l’homme a prié pour tous ses fidèles, histoire de les impacter et de leur donner l’onction pour la nouvelle année. En rappel, durant l’année 2023, tous les vendredis étaient décrétés, «Journées de jeûne et prière » pour la Nation dans cette église. Et au cours de cette célébration, ils ont une fois de plus, dans leurs intentions de prière élever le pays sur l’autel de Dieu pour le retour de la paix et de la stabilité.

