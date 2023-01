Nouvel an : Les membres du Camp de Prière Shiloh rendent grâce à Dieu et prient pour la paix au Faso

Dans la nuit du samedi 31 décembre 2022 communément appelée la «Nuit de la traversée» dans le jargon chrétien, les fidèles de l’église Camp de Prière Shiloh ont célébré les merveilles accomplies par Dieu dans leur vie à travers un culte d’action de grâce, d’adoration et de louange. Aussi, ce culte a-t-il été l’occasion pour ces chrétiens de confier la nouvelle année 2023 entre les bonnes mains de l’Éternel. Ils ont également prié pour que la paix et la stabilité reviennent au pays des Hommes intègres.

À travers des chants d’adoration, des chants de louange, des pas de danse, des cris de joie, les fidèles du Camp de Prière Shiloh ont exprimé leur reconnaissance à Dieu de la plus bonne des manières pour lui dire merci pour sa main de protection qui a été leur partage durant l’année 2022.

Pendant ces moments de joie, les membres du Camp de Prière Shiloh ont ainsi témoigné leur gratitude à Dieu pour le souffle de vie et les bénédictions qu’ils ont reçues de Lui.

Dans son message lors de cette célébration le pasteur Israël Yao, pasteur fondateur du Camp de Prière Shiloh n’a pas manqué de magnifier le nom de l’Éternel pour les bienfaits qu’il a accomplis dans la vie de ses fidèles.

2022 appartient désormais au passé, le prédicateur a plutôt préféré de parler à son assemblée de l’année 2023 qui s’ouvre à elle. Il n’a voulu amadouer ses fidèles. Il leur a révélé qui les choses à venir.

Ainsi, il a averti et révélé aux membres de son église que les sept ans à venir seront très difficiles pour l’Afrique mais après ces moments difficiles, la gloire de l’Afrique sera révélée à la face du monde.

«Il aura des crises mais ceux qui auront Dieu s’en sortiront», a-t-il soutenu en exhortant à son assemblée de rester fidèle à Dieu afin de voir la gloire divine se manifester dans leur vie en 2023.

À l’avenant, le prédicateur a souligné que Dieu n’abandonne jamais ses enfants qui se confient à Lui, ils ne laissent jamais souffrir. Quelles que soient les situations difficiles, Dieu se range toujours de leurs côtés pour les sortir victorieux, a renchéri Israël Yao.

Un des moments, les plus attendus de cette célébration, c’est l’annonce du thème de l’année. Le thème de l’année, faut-il le rappeler est comme la lanterne, la boussole qui doit guider les membres de ce ministère dans leur marche chrétienne au cours de l’année 2023.

En effet, tous les messages qui seront enseignés durant l’année 2023 au Camp de Prière Shiloh, doit-on le préciser doivent être en lien avec ce thème. Et l’année 2023 est décrétée «L’Année de l’Intervention Divine».

Pour réussir l’année 2023, pasteur Yao a appelé ses fidèles à se focaliser sur le Saint Esprit et à faire de Lui, leur priorité, à Le chercher de tout leur coeur.

«Que le mot Saint Esprit ne quitte pas votre bouche durant cette année, faites de Lui (Saint Esprit, ndlr) votre compagnon. Cette année, attrapez le Saint Esprit et vous réussirez votre année», a-t-il insisté.

Selon pasteur Yao, les choses pourraient être compliquées pour les autres mais ceux qui auront le Saint Esprit en eux, ne connaîtront pas ces difficultés, car Il interviendra dans leur vie pour donner gloire au nom de Jésus-Christ, a-t-il argumenté.

«Quand l’Esprit de Dieu est avec vous, vous ne souffrez plus», a-t-il prêché en disant à ses fidèles qu’une chose est d’avoir le Saint Esprit dans leur vie, mais une autre est d’obéir à tout ce que le Saint Esprit leur dira et recommandera.

Pour le prédicateur, c’est dans l’obéissance aux prescriptions du Saint Esprit que «l’Intervention Divine» sera une réalité dans la vie de ses fidèles. Pasteur a terminé son enseignement en bénissant son assemblée pour que la main puissante de l’Éternel les soutienne et surtout les protège durant cette nouvelle année.

Un autre fait qui aura marqué cette célébration, c’est l’ordination du frère Denis Kouassi qui rejoint désormais le collège des pasteurs assistants du Camp de Prière Shiloh.

Enfin, les fidèles de Shiloh ont prié pour le retour de la paix et de la stabilité au pays des Hommes intègres. À noter que durant l’année 2022, les membres de cette église n’ont pas cessé de prier et de jeûner pour le Burkina Faso afin que Dieu étende sa main et sorte le pays de cette situation sécuritaire difficile qu’il traverse. Espérons que « l’année de l’Intervention Divine» le sera pour le Burkina qui en a plus que jamais besoin.

