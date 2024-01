Réveillon au « rond-point Ibrahim Traoré » de Ouagadougou

publicite

Bonne et heureuse année 2024 ! Au moment d’entrer dans cette nouvelle année, le Dytaniè, l’hymne de la résilience, de la victoire est entonné par plusieurs membres se réclamant d’organisations de la société civile au rond-point des Nations unies surnommé rond-point Ibrahim Traoré, à Ouagadougou dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024.

Ils disent être réunis pour assurer la veille citoyenne afin de contrer toutes tentatives de déstabilisation de la transition en cours.

Fanta Traoré, du Collectif national pour la refondation (CNR), y a marqué de sa présence et de son soutien à la mobilisation en apportant 3 000 kits de repas et de boissons (sucrerie) ; le tout d’une valeur de 4 millions de F CFA, selon ses estimations. La veille citoyenne et la fête se poursuivent.

