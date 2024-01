Réveillon : Les forces de défense et de sécurité veillent au grain

publicite

Au moment où nous comptons les premières minutes de l’année 2024, où des esprits sont à la fête, les forces de défense et de sécurité sont en plein mouvement pour veiller à la sécurité des Ouagavillois et apporter le secours en cas de besoin.

Dans cette nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, dans les quatre coins de la ville de Ouagadougou, les éléments du centre de Coordination opérationnelle des Forces de sécurité intérieure comprenant toutes les forces de défense et de sécurité qui interviennent dans la sécurisation des villes et campagnes à savoir le COTN et son centre intégré des opérations, le groupement des forces pour la sécurisation du centre, la Coordination opérationnelle des services de sécurité, la Gendarmerie nationale, la Police nationale, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, les agents des Eaux et forêts, les GSP et la Police municipale, tous, sont sur pied et veillent au grain.

Leurs missions, les patrouilles sur les artères de la ville, des contrôles de papiers d’identité, de papiers des engins, etc. La Coordination des forces opérationnelles est active depuis le 15 décembre 2023 dans toutes les grandes villes du Burkina Faso pour renforcer la sécurité.

