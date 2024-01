Football : La sécurité au Burkina Faso et le trophée de la CAN, les vœux de Hubert Velud

A l’occasion du nouvel an, le sélectionneur des Étalons Hubert Velud a formulé ses vœux pour l’année 2024. Il a insisté sur le retour de la sécurité au Burkina Faso et a formulé le vœu de remporter la CAN 2023 à Abidjan en Côte d’Ivoire.

« Le premier vœu pour la nation, de tout mon cœur, c’est qu’on arrive à la paix complète. C’est le plus important pour le peuple burkinabè, pour le pays. Le deuxième, c’est bien sûr la CAN. Je sais que tout le peuple attend ça. La CAN arrive en début d’année, on fera tout pour donner cette CAN au peuple », a affirmé Hubert Velud au micro de l’officier média de la Fédération burkinabè de football (FBF).

Pour cela, le technicien français s’est montré confiant : « Tout le monde peut compter sur nous pour aller le plus loin possible et pourquoi pas aller chercher la Coupe. C’est mon vœu le plus fort ».

Le Burkina Faso, quatrième à la CAN 2021 au Cameroun, veut franchir un palier après une place de vice-championne en 2013 en Afrique du Sud, la troisième place en 2017 au Gabon. L’aventure burkinabè à la CAN 2023 débute contre la Mauritanie le 16 janvier 2024 au Stade de la Paix de Bouaké.

