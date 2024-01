Info CAN 2023 : Comment le Burkina Faso se prépare à Dubaï ?

publicite

Le sélectionneur des Etalons Hubert Velud s’est exprimé pour la première fois sur le stade de préparation des Etalons du Burkina Faso à Dubaï. La tête pensante de l’encadrement technique de l’équipe nationale du Burkina Faso fait le point sur l’état de préparation.

Les Etalons ont rejoint Dubaï depuis le 28 décembre pour préparer les phases finales de la Coupe d’Afrique des nations. Hubert Velud a précisé les objectifs de ce stage.

« Le premier objectif c’est de travailler physiquement pour être prêts le 16 janvier. On a une partie physique dans le stage très importante et nous allons aussi peaufiner l’aspect technico-tactique avec la présence de deux matchs amicaux plus les séances d’entraînement basées sur cet aspect », a indiqué Hubert Velud. Il dit s’atteler également au renforcement de la cohésion au sein du groupe, la discipline générale.

22 joueurs sont présents à ce stage à la date du 1er novembre 2023. Certains comme Dango Ouattara, Issa Kaboré, Edmond Tapsoba n’ont pas encore rejoint l’équipe. Toutefois, Velud dit constater « beaucoup d’investissements personnels » de tous ses joueurs.

Les Etalons vont disputer deux matchs amicaux dont le premier contre l’Iran le 5 janvier 2024. « L’Iran est une très grande nation de football. Ils ont fait les deux derniers mondiaux, deux dernières Coupes du Monde. Une grosse opposition mais le fait de souffrir un peu, je pense que cela va nous faire un peu de bien pour la CAN. Cela veut dire qu’on va se préparer pour un match de très haut niveau », affirme Hubert Velud.

Le deuxième match oppose le Burkina Faso à la RD Congo. Un adversaire également bien apprécié par le sélectionneur. « La RDC aussi, c’est une très bonne équipe. C’est donc deux gros matchs importants avant la CAN. L’objectif de ces matchs, c’est de bien se préparer physiquement, c’est de faire beaucoup tourner l’équipe à travers les deux matchs pour donner du temps de jeu à tout le monde », ajoute-t-il.

Les Etalons, logés dans le groupe C de la CAN avec la Mauritanie, l’Algérie et l’Angola, débutent la compétition le 16 janvier 2024. La compétition débute le 13 janvier et la finale est prévue le 11 février.

