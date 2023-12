CAN 2023 : « Ce qu’on veut faire, c’est d’aller chercher la Coupe » (Hubert Velud)

Les Etalons veulent franchir le cap en remportant la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023. C’est ce que le sélectionneur des Etalons Hubert Velud a affirmé le mercredi 20 décembre 2023 après avoir dévoilé la liste des 27 joueurs convoqués.

Les Étalons sont en mission. Les mots sont du sélectionneur Hubert Velud qui veut réaliser ce qui n’a jamais été fait au Burkina Faso. « Ce qu’on veut faire n’a jamais été fait. Personne n’a jamais fait ça au Burkina Faso, c’est d’aller chercher la Coupe. C’est ce qu’on veut faire », a affirmé Hubert Velud tout en confiance, à moins d’un mois de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023. Le Français a raison notamment sur un point.

Les Étalons n’ont jamais remporté une Coupe d’Afrique. Par contre, ils ont occupé presque toutes les places honorables. Quatrième en 1998 à domicile, les Étalons ont occupé la même position lors de la CAN 2021 au Cameroun. Mais, ils avaient occupé une place de vice-champion d’Afrique en 2013 et une troisième place en 2017.

Une mission pour Velud

Et, les joueurs ont le même objectif que leur entraîneur. « C’est ce que les joueurs, le staff technique le sélectionneur veulent faire. On sent qu’on est poussé dans cette quête, cette mission, au sens guerrier du terme. Cela veut dire qu’on va chercher quelque chose », affirme Hubert Velud.

Les Étalons ont besoin d’un environnement propice. Pour cela, il a opté pour une préparation à Abu Dhabi. « Dans une mission comme ça, cela demande une préparation mentale et physique très particulière. C’est pour cela qu’on a voulu s’isoler à Abu Dhabi. Tout est possible », reconnaît Hubert Velud.

La RD Congo en amical

Les Etalons du Burkina Faso sont logés dans le groupe D de la CAN en compagnie de la Mauritanie qu’ils affrontent lors de leur premier match. Le Burkina Faso aura aussi pour adversaires l’Algérie et l’Angola. Pour la préparation, les Etalons sont sûrs de disputer au moins un match amical. Ce sera contre la RD Congo. Un deuxième match est aussi prévu.

