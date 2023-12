Sensibilisation des étudiants sur le refroidissement dans les bâtiments et le Mesurage rapportage et vérification des gaz à effet de serre

La deuxième édition de l’Académie nationale sur l’économie verte au Burkina Faso sous le thème : « Économie verte : facteur de résilience des communautés pour une paix durable dans un contexte de changement climatique et de défis sécuritaires » est à son point culminant, le second jour, au pavillon de la créativité du SIAO.

L’Institut mondial pour la croissance verte en anglais Global Green Growth Institute (GGGI), partenaire national en matière de croissance verte contribue à l’académie à travers deux (2) panels ciblant la jeunesse pour accroître l’appropriation des thématiques, l’engagement dans la production et le partage des données sur le climat. En effet, le 20 décembre 2023 a eu lieu le panel sur les expériences du Burkina sur les écoconstructions qui s’est décliné comme suit :

le rafraîchissement passif dans le bâtiment : Guide sur le rafraîchissement passif — Global Green Growth Institute (gggi.org) ; la contribution de la brique de terre comprimée (BTC) et le bloc latéritique taillé (BLT) dans la construction durable; la construction durable en milieu sahélien : de la prise de décision à la conception intégrée.

Le second panel de GGGI a porté sur le système de Mesurage, de Rapportage et de Vérification (MRV). Les cinq communications suivantes ont été abordées :

système de mesurage, de rapportage et de vérification : enjeux et défis ; approche méthodologique d’inventaire des gaz à effet de serre dans l’agriculture, la foresterie et les autres utilisations des terres ; estimation des émissions des gaz à effet dans l’énergie ; estimation des gaz à effet de serre dans les déchets ; présentation de la Plateforme MRV du Burkina ( mrv-burkina.bf

À cet effet, les étudiants de l’Ecole des Travaux Publics (ETP), l’Ecole Supérieure des Travaux Publics de Ouaga (ESTPO), l’Ecole Supérieure Polytechnique de la Jeunesse (ESUP-J), l’Institut Supérieure de Technologie (IST) et de l’Université de Technologies et de Management (UTM) et de l’Université Joseph Ki Zerbo ont pu approfondir leur connaissance et échanger sur les communications ci-dessus citées.

GGGI et le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA) dans la formation de la prochaine génération de leaders environnementaux ont tenu à développer ces deux thématiques. La jeunesse joue ce rôle de catalyseurs de changement en intégrant des pratiques durables dans leurs opérations et en travaillant avec les communautés locales pour promouvoir des pratiques environnementales saines. En plus de contribuer à la recherche et au développement de technologies durables. Les panels animés participent à la sensibilisation du public sur les bonnes pratiques durables.

En rappel, la première académie nationale a été organisée en 2016 et une semaine nationale en 2022 sur l’économie verte pour informer, sensibiliser et renforcer les capacités de l’ensemble des acteurs. Pour pérenniser ces actions, les autorités nationales ont acté l’institutionnalisation de l’Académie nationale pour chaque deux ans.

