La mairie de Ouagadougou rend hommage à ses amazones de la salubrité

La mairie de Ouagadougou a rendu hommage aux femmes de la brigade verte pour le travail qu’elles font et leur a apporté du soutien, à quelques jours des fêtes de fin d’année, ce jeudi 21 décembre 2023. Il a été question de leur apporter 10 tonnes de riz et de maïs avec une enveloppe de 2 millions de Francs CFA.

Elles occupent une place importante dans la ville de Ouagadougou. Elles, ce sont les femmes de la brigade verte qui se sont données pour maître mot la salubrité de la commune de Ouagadougou. Ce mérite a été reconnu par la mairie centrale de la ville, comme à l’accoutumée, à quelques jours des fêtes de fin d’année.

Il s’agit, selon le Président de la Délégation Spéciale (PDS), Maurice Konaté de rendre un vibrant hommage à ces dames qui ont tenu bon dans leurs missions de rendre la ville de Ouagadougou propre.

« A la fin de chaque année, la commune décide de rendre un vibrant hommage à ces femmes de la brigade verte que nous avons surnommées, les Volontaires pour la Défense de la Propreté et l’Hygiène de la Ville de Ouagadougou (VDPH-VO). Elles abattent un travail formidable. Si ces 3000 femmes n’étaient pas là, Ouagadougou allait devenir vraiment invivable », s’est justifié le PDS.

C’est à ce titre que la commune a décidé de mettre les mains dans la poche pour sortir un chèque de 2 millions de F CFA afin d’encourager ces amazones de la salubrité. En plus de ce chèque, ces femmes ont également reçu de la part du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, 10 tonnes de céréales composées de riz et de maïs.

« Le Capitaine Ibrahim Traoré, Quand il a su que la délégation spéciale allait vous rencontrer pour vous rendre hommage, il a tenu à vous apporter sa contribution pour les fêtes avec 10 tonnes de vivres dont 05 tonnes de riz et 05 tonnes de maïs. La commune de Ouagadougou fait une modeste contribution de 2 000 000 F CFA pour saluer vos efforts au titre de l’année 2023 et vous demander de vous engager plus en 2024 pour une ville plus propre, plus saine», a indiqué Maurice Konaté.

C’est un geste qui a été salué à sa juste valeur par ces femmes à l’unanimité, à en juger leurs propos. Pour Mamounata Compaoré, ce sont des mots de remerciement qu’elle a adressés aux autorités pour cette marque d’attention. « Ces vivres vont nous permettre de bien fêter. Merci beaucoup aux autorités de la transition et que Dieu les bénisse », a-t-elle salué.

La brigade verte, c’est depuis 1996 qu’elle existe avec au départ 15 membres, dont des hommes également. Actuellement, c’est 3000 femmes qui mettent leurs services dans la salubrité de la ville de Ouagadougou. Aussi, avec au départ 500f/mois ces femmes aujourd’hui touchent 37 000f/mois. Preuve de l’engagement des autorités à les soutenir, selon le PDS.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

