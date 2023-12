Parcours atypique : De la Science à la Littérature, un Ingénieur-Informaticien Écrivain

publicite

Après le collège au Lycée Départemental de Garango, je suis entré au Lycée Philippe Zinda Kaboré de Ouagadougou, où j’ai obtenu en 2013 le baccalauréat, série C. Grâce à une bourse d’études de l’État burkinabé en Sciences de la Matière, j’ai ensuite rejoint la faculté des Sciences de l’Université d’Oran Es-sénia en Algérie (ex-IGMO). Une année plus tard, j’ai poursuivi des cours de Physique à l’Université des Sciences et de la Technologie d’Oran (USTO), où j’ai décroché une licence en Physique Énergétique. À la fin de l’année 2016, j’ai intégré la faculté de Mécanique à l’Université Paul Sabatier de Toulouse en France. À la fin de mes études, j’ai commencé une carrière d’ingénieur informaticien. Actuellement, j’interviens comme consultant dans le domaine informatique au sein d’une banque française.

Plongé dès mon enfance dans le monde des livres grâce à un père libraire, j’ai développé ma passion pour la littérature mondiale, et surtout américaine, au collège. Alors collégien, j’ai été récompensé lors de plusieurs concours littéraires. En 2016, j’ai fait l’objet d’une mention spéciale au Concours international de poésie francophone. Je mets à profit mes heures libres pour écrire. Mes premiers textes, rédigés en première année d’université, ont été publiés en 2017 sous forme d’un recueil de poèmes, « Le devoir de dire ». En 2022, un recueil de nouvelles intitulé « New-York parallèle » a vu le jour. Mon tout premier roman, « La route », vient de sortir cette année

Adresse mail : [email protected]

Whatsapp : 0033751007980

Prix du livre : 18€

Disponibilité : En ligne sur internet,

En librairie en France (Paris, Rodez), Canada (Québec), Sénégal (Dakar)

