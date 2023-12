CAN Côte d’Ivoire : « Il y aura deux matchs à Bouaké et un match à Yamoussoukro » pour les Étalons

Le ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi a effectué une visite de prospection en Côte d’Ivoire pour préparer l’arrivée de la délégation burkinabè. Si dans un premier temps, le ministre Boubakar Savadogo a annoncé l’option de Yamoussoukro pour l’hébergement des Étalons, la réalité est toute autre.

« Il y aura deux matchs à Bouaké et un match à Yamoussoukro, c’est pour cela que nous avons fait la prospection sur Yamoussoukro et sur Bouaké. Il ne faut pas attendre la dernière minute après les deux matchs pour aller faire la prospection », a rectifié le ministre Boubakar Savadogo le samedi 16 décembre 2023. Une délégation burkinabè qu’il avait conduite a effectué une mission de prospection à Yamoussoukro.

En effet, la possibilité d’un hébergement à Yamoussoukro, au lieu de Bouaké avait été envisagée. Finalement, les Étalons vont établir leur camp de base à Bouaké. Mais, la prospection à Yamoussoukro avait sa raison. Le troisième match de poule des Étalons va se disputer à Yamoussoukro.

Les Etalons logent à Bouaké

Cette rencontre va opposer les Étalons à l’Angola le 23 janvier 2024. En agissant ainsi, la partie burkinabè prend de l’avance pour éviter les désagréments de dernière minute. Néanmoins, les Étalons ne seront plus hébergés à la cité de CAN construite par le comité national d’organisation de la CAN 2023.

Les Burkinabè ont trouvé leur propre hôtel, où les Éléphants avaient été logés lors d’une rencontre disputée dans la ville. Si la partie burkinabè a refusé la cité CAN, il ne s’agit aucunement des questions de commodités. Il s’agit plutôt d’une question d’organisation et d’un état d’esprit que le groupe des Étalons veut avoir.

Les Etalons débutent la CAN 2023 contre la Mauritanie le 16 janvier 2023. En plus de la Mauritanie et de l’Angola, le Burkina Faso aura aussi pour adversaire l’Algérie. L’équipe nationale effectue sa préparation à Abu Dhabi.

