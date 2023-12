Préparation CAN 2023 : Un tournoi en vue entre le Burkina Faso, le Nigeria et la RD Congo

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le plan de préparation des Etalons du Burkina Faso pour la prochaine CAN se précise. Selon une information rapportée par le chargé de communication de la Fédération nigériane de football, reprise par plusieurs médias, la RD Congo, le Nigeria et le Burkina Faso préparent un mini tournoi en vue de leurs préparations.

La suite après cette publicité

Ce tournoi est prévu à Abu Dhabi. Les trois sélections ont décidé d’y effectuer leur stage de préparation. Le stage des Etalons débute le 28 décembre 2023. La CAN 2023 débute le 13 janvier 2024 et prend fin le 10 février. Le Burkina Faso est logé dans le groupe C en compagnie de l’Algérie, la Mauritanie et l’Angola.

Écouter l’article

publicite