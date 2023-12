Ministère de la fonction publique : 120 agents décorés

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministère en charge du travail a reconnu le mérite de 120 agents, ce mardi 19 décembre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Ils sont au total 120 agents à être décorés. Il s’agit d’un agent élevé au rang d’officier de l’ordre du mérite de l’administration et du travail, 33 chevaliers de l’ordre du mérite de l’administration et du travail, 3 commandeurs de l’ordre de l’Étalon, 26 chevaliers de l’ordre de l’Etalon, 11 officiers de l’ordre du mérite burkinabè et 46 chevaliers de l’ordre du mérite burkinabè.

Pour Bassolma Bazié, ministre en charge de la fonction publique, cette décoration est une invite à tous ces agents à plus d’engagements et de patriotisme dans le travail pour le bonheur du peuple burkinabè.

« Une décoration est un appel, une invite à une personne qui est au service de la nation à mieux faire, à poser des actes d’esprits de sacrifice, d’exemplarité, de construction, d’unité. C’est pourquoi nous lançons un appel à tous les travailleurs de faire en sorte que la situation difficile que traverse notre pays, nous puissions sortir ensemble de cela de façon victorieuse », a-il indiqué.

Moctar Saïdou Ganama, directeur général de la fonction publique, élevé au rang de chevalier de l’ordre de l’Étalon, a dédié sa médaille aux travailleurs tombés pour la Nation.

« Nous sommes heureux aujourd’hui de recevoir les honneurs de la nation. Mais nous savons qu’il y a d’autres Burkinabè, d’autres agents publics qui n’ont pas eu cette occasion parce qu’ils ont consenti le sacrifice suprême pour que l’Etat tienne débout. Nous dédions vraiment ces médailles à ces fonctionnaires, à ces travailleurs du public ou du privé et à tout le peuple qui ont consenti ce sacrifice suprême », a-t-il lancé.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite