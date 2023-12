Burkina Faso : « Notre objectif, c’est de permette à chaque Burkinabè de pouvoir faire sa demande de casier judiciaire en ligne » (Me Rodrigue Bayala)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Me Rodrigue Bayala, ministre en charge de la justice, a procédé ce mardi 19 décembre 2023 au lancement de la phase 2 de l’extension du casier judiciaire central aux juridictions.

La suite après cette publicité

Après le lancement de la phase pilote le 15 septembre 2023 de l’e-casier judiciaire, d’autres provinces ont été ajoutées à cette phase 2 de l’extension de ce document aux juridictions afin de permettre aux Burkinabè de l’obtenir plus facilement.

Il s’agit, selon Me Edasso Rodrigue Bayala, ministre en charge de la justice, des provinces du Soum, du Seno, du Yahga, de l’Oudalan, du Bam, du Houet, de la Kossi, du Nayala, du Sourou, de la Gnagna, de la Tapoa, du Boulgou et du Koulpélogo.

« Notre objectif c’est de permette à chaque Burkinabè de pouvoir faire sa demande de casier judiciaire en ligne et de l’obtenir à temps dans les plus brefs délais et à moindres frais », a indiqué Me Edasso Rodrigue Bayala.

Les Burkinabè pourront en 48h, durant les jours ouvrables, à partir de la plateforme e-casier judiciaire obtenir leur casier judiciaire, d’une durée de validité d’un mois. Chaque Burkinabè pourra à partir de 750 F CFA faire autant de copies de son casier judiciaire.

« … Lorsque vous faites votre demande en ligne, ça permet au greffe de faire la vérification rapidement et de pouvoir vous délivrer un casier judiciaire dans la sécurité. Ça nous fait gagner en temps, ça nous fait gagner en argent et ça rapproche la justice du justiciable », a indiqué le garde des seaux. A en croire Me Edasso Rodrigue Bayala, les Burkinabè résidents ou hors du pays, par des méthodes de paiements électroniques à savoir les cartes bancaires, VISA, LigdiCash pourront faire leur demande de casier judiciaire.

À terme, « nous prévoyons dès le 1er trimestre 2023 pour la phase 3, que nous puissions prendre en compte toutes les juridictions qui sont dans les chefs lieux de région comme Gaoua, Koudougou, Dédougou. Et la phase 4 qui sera la toute dernière nous prévoyons d’ici le 2e trimestre de 2024 que tous les Burkinabè qui ont besoin d’un casier judiciaire qu’ils puissent le faire en ligne », a fait savoir Me Edasso Rodrigue Bayala. Pour effectuer sa demande de casier judiciaire en ligne, cliquez ici.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

Écouter l’article

publicite