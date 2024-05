Vaccination contre la poliomyélite : Le vaccin est « efficace et sûr », selon le ministre de la santé

Le ministère en charge de la santé avec ses partenaires ont initié, ce samedi 11 mai 2024, une visite terrain dans le district sanitaire de Kombissiri, dans la région du Centre-Sud, afin de superviser les opérations de campagne de vaccination contre la poliomyélite, intégrée au dépistage de la malnutrition.

Le Burkina Faso a officiellement lancé la campagne de vaccination contre la poliomyélite le vendredi 10 mai 2024 sur toute l’étendue du territoire national. Cette campagne est intégrée au dépistage de la malnutrition.

Pour ce qui est de la vaccination contre la polio, ce sont plus de 5 millions 200 mille (5 200 000) enfants de 0 à 59 mois sur toute l’étendue du territoire national qui recevront le vaccin (deux gouttes par enfant. Pas moins, pas plus). Quant au dépistage de la malnutrition, il concerne des enfants de 6 à 59 mois. Et c’est environ 3 millions 700 mille (3 700 000) d’enfants qui seront dépistés à travers le pays, a renseigné Dr Robert Lucien Kargougou, ministre en charge de la santé.

Ce dernier a indiqué que le Burkina Faso a fait d’énormes progrès en matière de vaccination contre la poliomyélite. «Ce qui nous a valu d’être certifié de la circulation du polio-virus depuis 2015. Cependant quand on fait une analyse très rigoureuse des données de surveillance épidémiologique, on se rend compte qu’on a des cas de polio dérivés qui ont été notifiés.

Et avec le contexte sécuritaire et humanitaire que le pays vit, la porosité des frontières, il est tout à fait indiqué de mener ce type de campagne contre la poliomyélite. Nous ne devons pas baisser la garde », a-t-il interpellé.

Le ministre de la santé a tenu cependant à rassurer la population que ce vaccin contre la poliomyélite est «efficace, sûr et protège les enfants» et est administré gratuitement. « Pour les enfants de 6 à 59 mois qui font l’objet de dépistage de la malnutrition, il s’agit pour les agents de santé de mesurer le périmètre brachial à l’aide d’une bandelette », a-t-il expliqué.

Le ministre Kargougou a saisi cette occasion pour féliciter les agents de santé mobilisés pour mener cette offensive contre la poliomyélite. « C’est un peu plus de 24 000 vaccinateurs à l’échelle nationale qui sont mobilisés pour ça, et un peu plus de 12 000 crieurs publics qui font de la mobilisation. Nous avons aussi des superviseurs à l’échelle nationale qui s’assurent de ce que le travail est bien fait. Donc c’est l’occasion pour moi de féliciter les agents de santé qui, sur toute l’étendue du territoire assurent la conduite optimale de cette campagne », a-t-il encouragé.

Également, Robert Lucien Kargougou a lancé un appel à la population burkinabè afin que les enfants soient vaccinés. Le représentant de l’OMS au Burkina Faso, Dr Seydou Coulibaly a tenu à féliciter le gouvernement burkinabè et les agents de santé pour les efforts déployés. Par ailleurs, il a, lui aussi, lancé un appel à la population pour attirer son attention sur le caractère contagieux de cette maladie.

«Vous savez qu’un enfant atteint de la poliomyélite peut contaminer plus 200 enfants autour de lui. Et il est donc très important de faire vacciner les enfants. Les vaccins sont sûrs, les vaccins sont efficaces, les vaccins sont gratuits et les vaccins sont disponibles », a-t-il lancé.

En rappel, pour cette campagne, les agents de santé sillonnent des ménages pour vacciner les enfants. La vaccination se fait également dans les formations sanitaires.

