Art du maquillage au Burkina Faso : Les inscriptions de la 1re édition du Pinceau d’or sont lancées

publicite

0 Partages Partager Twitter

Pour participer au développement socioéconomique du Burkina Faso à travers l’art, la première édition du Pinceau d’or se tient le 14 juillet 2024. L’objectif de cet événement est de mettre en lumière les amateurs du maquillage au Burkina Faso. Les inscriptions à ce concours se tiennent du 12 au 31 mai 2024.

La suite après cette publicité

Le Pinceau d’Or est un concours professionnel de maquillage destiné aux passionnés du maquillage. Cette compétition vise à honorer les maquilleurs et maquilleuses du Burkina Faso, selon ses organisateurs.

«Nous avons tout simplement été motivés par cette génération qui est devenue en grande partie entreprenante. Les bras valides de ce pays sont déterminés et nous aimerions les accompagner vers le haut à travers des initiatives encourageantes et impactantes», a déclaré Stéphanie Sanou, membre du comité d’organisation.

L’inscription à ce concours se fait via le réseau social WhatsApp en répondant aux critères (Nom; Prénoms; Motivations; CNIB; Photo d’un maquillage réalisé par vous et un dépôt de dix mille FCFA). Les inscriptions se tiennent du 12 mai à 00h et s’achève le 31 Mai 2024 à 23h59 au numéro 05 85 81 81.

Le respect des consignes est primordial pour éviter toute disqualification, selon le comité d’organisation. « Les pièces manquantes au dossier d’inscription ; la tricherie, la violence, la diffamation ou toute autre dégradation pouvant entraîner une sanction sont passibles d’exclusion », a affirmé Stéphanie Sanou.

A l’écouter , les étapes de la compétition sont entre autres les présélections, la demi-finale, la finale et la soirée de distinction pour les remises de prix. Le jury composé de 3 professionnels du domaine de la beauté se chargera de retenir 50 candidats en fonction de leur créativité, leur technique et leur originalité.

La soirée de distinction est prévue pour le 14 juillet 2024. Les dix premiers seront tous récompensés. Le titre prestigieux le Pinceau d’Or sera décerné au vainqueur, accompagné d’une enveloppe et de gadgets. Le tout estimé à 1 million de francs CFA.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite