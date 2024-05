FestIC 2024 : Clap de fin pour la 6e édition

publicite

Après 5 jours de projections, de masterclass, d’expositions et de reconnaissance de la communauté Dagara, la 6e édition du Festival des Identités Culturelles (FestIC) a connu son apothéose le samedi 11 mai 2024 à Ouagadougou. Avec des innovations pour cette édition, le comité d’organisation a noté une satisfaction quant au déroulement de l’événement.

La 6e édition du Festival des Identités Culturelles (FestIC) a refermé ses portes. Débuté le 7 mai, ce samedi 11 mai 2024 l’heure était au bilan de ce rendez-vous culturel. Selon le directeur général du festival, Wend-Lassida Ouédraogo, plus de 3000 participants ont suivi les projections des différentes journées du FestIC, soit environ 700 personnes par nuit.

Ainsi, après 5 jours d’activités avec 25 films sélectionnés, 8 soirées de projections, des panels, la projection des films des plus jeunes formés et la nuit de la résilience ( celle même qui a value le choix de la communauté de l’édition), le comité d’organisation a tiré un bilan satisfaisant.

Pour Wend-Lassida Ouédraogo toutes ces personnes venues durant ces journées, sont reparties avec quelques choses de nouveau, notamment la soirée dédiée à la promotion de la culture Dagara. « Tous cela nous donne beaucoup de satisfaction. Sans oublier la nuit de la résilience qui nous a beaucoup édifiés. Tous ceux qui étaient là sont repartis avec quelques choses de nouveau », a déclaré le président du FestIC.

Il a promis qu’une autre communauté du Burkina Faso sera mise en lumière pour permettre une meilleure connaissance et un rapprochement des autres communautés. A l’issue des projections, trois films ont été primés. Il s’agit du film «L’oublie tue deux fois» de Pierre Michel (Haïti), «l’envoyée de Dieu» de Amina Mamani Adoulaye du Niger et le film documentaire « le débat du 14 juillet» de Elena Beruzzi du Mayotte (France).

Pour Stéphanie Dongmo présidente du jury, le choix a été axé au regard de l’originalité et de la qualité des œuvres par rapport aux éditions précédentes. « Le jury a eu l’honneur de regarder 24 films. On a regardé la qualité des films, ses scénarios mais aussi la cohérence avec la thématique. Ça nous laisse croire que le FestIC est un festival qui commence à s’imposer», a-t-elle mentionné.

Evariste Poda, représentant le ministre en charge de la culture, a souligné que cette édition a été une réussite. « C’est une 6ème édition qu’on peut dire que ce fût une belle fête du cinéma», a-t-il conclu.

Cette 6ème édition s’est tenue sous le thème «Identité culturelle et construction de la paix » et le rendez-vous est pris pour la 7e édition en 2025.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

