« Sako Fashion habille beaucoup de célébrités » (Issiaka Sawadogo, styliste)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Sako Fashion de son vrai nom Issiaka Sawadogo est un styliste burkinabè, spécialisé dans la coupe dame. Burkina 24 est allé à sa rencontre.

La suite après cette publicité

Robe de soirée, ensemble tailleur, Sako fashion est spécialisé dans la confection dame avec les cauris, mélange de Koko Dunda et Faso Danfani. Le jeune styliste burkinabè âgé de la vingtaine est basé à Nonsin dans le secteur 14 de Ouagadougou. Ce styliste qui fraye son chemin dans l’univers de la mode au Burkina Faso a appris les bases de la couture à travers un ami qui, lui était déjà tailleur en Côte d’Ivoire.

« En 2011, je suis parti voir mon papa en Côte d’Ivoire qui est cultivateur. J’ai un ami qui faisait la couture. Je faisais la navette entre le champ et l’atelier de mon ami et très vite j’ai commencé à coudre mes propres chemises chez lui. Donc un homme qui suivait mes pas et gestes dans l’atelier m’a conseillé de me concentrer sur la couture » dit-il.

Issiaka Sawadogo qui a voulu mettre en pratique les conseils du monsieur a cherché à se former dans la couture en demandant à son ami de le former.

« J’ai demandé à mon ami de me former et il m’a dit de payer 30.000f pour la formation. Etonné je lui ai demandé pourquoi je dois payer en tant que son ami. Il m’a répondu que c’est pour mieux me pousser à apprendre car pour lui en payant l’argent même s’il me fait quelque chose qui ne me plait pas, je ne vais pas abandonner », confie-t-il en riant.

Le jeune apprenant décide de se former en 2013 mais malheureusement cette formation sera de courte durée car après 3 à 4 mois de formation, il devrait rentrer au bercail avec son père qui ne se sentait pas bien. Une fois au Burkina Faso, Issaka Sawadogo laisse la couture en empruntant le chemin du commerce (2014-2015) qui malheureusement ne sera pas juteux comme il espérait.

Toujours à l’écoute de son entourage, ce jeune homme a été une fois de plus approché par un proche qui lui a demandé de repartir se former dans la couture. Chose faite, il répare se former de 2015 à 2018 où il ouvre son atelier le 22 janvier 2018.

L’atelier de Sako Fashion compte au jour d’aujourd’hui 12 employés et habille pas mal de personnalités burkinabè. « Sako Fashion habille beaucoup de célébrités que je préfère taire les noms », dit-il en souriant. Couturier et faux rendez-vous riment ensemble. Ce constat est fait presque par plusieurs amoureux de la couture. Sako Fashion dit être en règle depuis l’année dernière, en respectant le rendez-vous de ses clients.

« Coté rendez-vous, je n’ai pas de difficulté, au contraire, ce sont les tenues qui finissent et les gens ne viennent pas récupérer », affirme-t-il avec un air taquin. En ce qui concerne le respect des rendez-vous, Esther une cliente de Sako Fashion confie par l’affirmatif.

« Nous savons tous que les couturiers, ce n’est pas facile mais lui particulièrement ça va. Depuis ces 3 ans, nous n’avons pas eu de différend pour le moment ». Pour le jeune styliste burkinabè, son plus grand bonheur dans son métier a été son sacre lors de l’émission Face sur la RTB en 2019 où il a été le premier face à d’autres stylistes. En ce qui concerne les regrets, il affirme qu’il s’est pris la tête à un certain moment et cela a fait baisser son niveau.

Saly OUATTARA

Burkina 24

Écouter l’article

publicite