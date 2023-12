Ministère en charge du commerce : L’heure est à la revue de la gouvernance et la planification stratégique

publicite

Le ministre du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des PME, Serge Gnaniodem Poda, a présidé le mardi 19 décembre 2023, la deuxième session ordinaire 2023 du Conseil d’Administration du Secteur Ministériel (CASEM) de son département. Cette rencontre marque un moment crucial pour la revue de la gouvernance et la planification stratégique au niveau ministériel.

Serge Gnaniodem Poda, ministre en charge du commerce, a précisé dès l’entame de ses propos que cette deuxième session ordinaire 2023 du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) représente l’un des principaux cadres de revue de la gouvernance par excellence au niveau ministériel avec l’ensemble de tous les acteurs impliqués pour l’atteinte des missions assignées aux départements.

A ce titre, argue-t-il, les participants auront pour mission de passer en revue la mise en œuvre des recommandations de la première session du CASEM 2023. Outre cela, il sera question de l’adoption et la validation des plans d’actions ministériels 2024-2026, ainsi que le plan de travail annuel 2024.

A en croire Serge Gnaniodem Poda, cette session revêt une importance particulière dans le contexte de la mise en œuvre du Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD), qui est un instrument clé opérationnalisant la politique nationale de développement au cours de la période de transition.

Il a ajouté que les interventions du département visent à contribuer significativement aux quatre piliers du plan d’action, en mettant l’accent sur le pilier 3 axé sur la refonte de l’État et l’amélioration de la gouvernance. Pour l’année 2024, le ministre en charge du commerce a annoncé que son département entend se concentrer sur diverses actions visant à stimuler la croissance économique et à renforcer le secteur privé.

« Ces actions incluent la relance d’entreprises industrielles clés telles que la minoterie du Faso et BRAFASO, la promotion d’unités de transformation des matières premières locales, l’amélioration de la productivité des unités artisanales et le renforcement du dialogue entre le gouvernement et le secteur privé, la poursuite des travaux d’infrastructures industrielles pour les investisseurs nationaux et internationaux, ainsi que la surveillance accrue du marché pour garantir la disponibilité de biens et de produits sains pour la population », a-t-il confié.

Concernant l’examination et l’adoption des documents de planification à savoir le plan d’actions ministériel 2024-2026 et le Plan de travail annuel 2024, le ministre a souligné que « ces documents, élaborés à partir des contributions des programmes budgétaires du département guideront les efforts futurs ».

Wendnekôta Gédéon Sango (stagiaire)

Burkina 24

