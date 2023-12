Ministère en charge de l’économie : 282 personnes physiques et morales décorées

publicite

Le ministre en charge de l’économie, Aboubacar Nacanabo, a présidé la cérémonie de décoration de 282 personnes physiques et morales dans l’ordre du mérite de l’économie et des finances, et de la médaille d’honneur des douanes le mardi 19 décembre 2023 à Ouagadougou.

Ils ont avec abnégation, courage mais surtout avec un esprit de résilience rendu service à la nation en ces moments de crise sécuritaire. La nation à son tour reconnait leurs efforts et les magnifie. Ils sont au nombre de 282 récipiendaires à être décorés dans l’ordre du mérite de l’économie et des finances pour certains, et pour d’autres de la médaille d’honneur des douanes.

S’adressant à ces élus du jour, le ministre en charge de l’économie, Dr Aboubacar Nacanabo leur a fait comprendre que l’insigne qu’ils viennent d’arborer fièrement représente tout un symbole. «C’est l’œuvre d’un artisan burkinabè car produite sur place dans notre pays, c’est aussi l’hommage, la reconnaissance, la fierté, la gratitude et les félicitations des millions de Burkinabè que nous sommes, unis et solidaires de votre engagement à servir avec loyauté et dévouement la mère patrie», a-t-il lancé.

Par ailleurs, le ministre Nacanabo a invité les récipiendaires à l’humilité. De ce fait, il les a appelés à s’approprier cette pensée de Paul Thibault qui dit que : « l’homme de mérite est modeste, à proportion qu’il mesure mieux l’espace qui reste encore entre ce qu’il sait et ce qu’il pourrait savoir ; entre ce qu’il fait et ce qu’il pourrait faire».

«Poursuivez donc, dans l’humilité, la quête permanente de l’excellence et du savoir pour plus d’efficience et d’efficacité, à vos postes de travail respectifs. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour rendre un hommage mérité à tous les travailleurs du département, des responsables des structures aux agents d’exécution et au personnel de soutien, en passant par les cadres supérieurs et moyens , ces intrépides soldats de l’économie, des finances et de la prospective qui ont su tenir leurs positions sur le front économique et financier», a-t-il félicité.

Toute contente, Laetitia Tindano/Compaoré, récipiendaire a dédié sa médaille à sa mère, sa famille et à ses collaborateurs. Elle n’a pas manqué de prodiguer quelques conseils aux générations montantes.

