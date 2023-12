CAN 2023 : Le Burkina Faso choisit Yamoussoukro au lieu de Bouaké comme camp d’entraînement

publicite

Les Étalons du Burkina Faso comptent installer leur quartier général à Yamoussoukro au lieu de Bouaké pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023. Selon le ministère en charge des sports, une équipe est déjà en prospection.

Le ministère en charge des sports déjà sur pied pour la préparation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire. Pour cela, il a déjà effectué une mission de prospection en terre ivoirienne.

Selon les informations fournies par le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi, Boubakar Savadogo, l’équipe burkinabè pourrait bien installer son quartier général à Yamoussoukro.

« A Bouaké, il y a quelques difficultés d’infrastructures. C’est la discussion avec les joueurs qui a permis de dire que peut-être ce qui est mis à notre disposition ne permet pas de faire une bonne compétition », révèle Boubakar Savadogo.

Un meilleur cadre de préparation

Selon lui, avec l’autoroute, les Étalons peuvent rejoindre Bouaké en 45 minutes. Cette option permettra, selon lui, d’avoir un meilleur cadre de préparation. L’Algérie avait également refusé le site proposé par la CAF comme camp de base.

Un comité national d’organisation section Côte d’Ivoire a été également mis en place selon le ministre. La CAN 2023 se tient du 13 janvier au 11 février 2024. Le Burkina Faso est logé à Bouaké dans le même groupe que la Mauritanie, l’Algérie et l’Angola. Le groupe C composé du Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie est également logé à Yamoussoukro.

