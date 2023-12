3e édition Coupe des ambassades : Le premier sacre de la Libye

publicite

L’ambassade de Libye au Burkina Faso a remporté la troisième édition de la Coupe des ambassades organisée par le ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi du Burkina Faso. Les Libyens ont pris le dessus sur l’équipe du ministère des affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur lors de la finale le jeudi 30 novembre 2023 au Palais des sports de Ouagadougou.

Après les deux premières éditions remportées par les équipes du Burkina Faso, l’ambassade de Libye au Burkina Faso a inscrit son nom au palmarès de la Coupe des ambassades. Cette même équipe de la Libye avait perdu l’année dernière en finale face à l’équipe du ministère en charge des affaires étrangères. Cette année, elle a pris sa revanche en s’imposant sur la marque de 3 à 0.

« J’estime que c’est le Burkina Faso qui gagne et au final, c’est la diplomatie qui a gagné. L’essentiel pour nous c’est d’avoir participé et tissé de bonnes relations avec les autres ambassades », apprécie le capitaine de l’équipe de l’ambassade de la Libye au Burkina Faso. Ossama El Belid, chargé d’affaires de l’ambassade de Libye au Burkina Faso.

« L’équipe de la Libye était plus forte que nous »

« On va redoubler d’effort. Prochainement, on va revenir plus fort que cela. C’est le jeu, il arrive souvent que vous gagnez et d’autres fois que vous ne gagnez pas. L’équipe de la Libye était plus forte que nous », juge Serge Valian, capitaine de l’équipe du ministère en ministère des affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur.

Selon le ministre en charge des sports, cette compétition est une démonstration du fait que le sport pour tous est un symbole de santé, de cohésion sociale et d’amitié des peuples. « Nous l’avons magnifié avec eux (…) Nous avons vu une grande fête », se réjouit Boubakar Savadogo.

Selon lui, l’implication du ministère en charge des affaires étrangères montre le dynamisme de la démocratie burkinabè. 14 représentations ont pris part à cette troisième édition de la Coupe des ambassades. En match d’ouverture, la Libye avait perdu (4-3) face à l’équipe d’Égypte.

