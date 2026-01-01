Santé au Burkina Faso : 2025, une année charnière marquée par des avancées majeures

Partage

L’année 2025 restera, à bien des égards, comme un tournant décisif pour le système de santé au Burkina Faso. En dépit d’un contexte national marqué par d’importants défis sécuritaires et économiques, le secteur sanitaire a enregistré des avancées significatives, aussi bien en matière d’infrastructures que de soins spécialisés et d’accessibilité financière aux services de santé.

En 2025, pour la première fois de son histoire, le Burkina Faso a réalisé une transplantation rénale sur son sol.

Cet exploit médical, rendu possible grâce à l’engagement et au professionnalisme conjoints des équipes burkinabè et turques au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo, marque une étape historique dans la prise en charge de l’insuffisance rénale.

Il devrait contribuer à réduire considérablement la dépendance du pays aux évacuations sanitaires vers l’étranger, longtemps incontournables pour ce type de pathologie.

Dans le même élan, une autre prouesse médicale a été enregistrée à Kaya, dans la région du Kuilsé. Une équipe médicale conduite par le neurochirurgien Dr Lassané Taoko, avec l’assistance du Dr Fabrice Lompo, anesthésiste-réanimateur, a réalisé avec succès une intervention délicate sur une patiente atteinte d’une tumeur cérébrale. Cette opération illustre la montée en puissance de la chirurgie spécialisée au niveau national.

Sur le plan des infrastructures, l’année 2025 a également été marquée par l’inauguration du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pala. Dotée d’équipements de dernière génération, cette nouvelle structure vient renforcer de manière significative l’offre de soins spécialisés dans sa zone de couverture.

À cette dynamique s’ajoute l’ouverture du centre d’hémodialyse de Gaoua, une réponse concrète aux besoins croissants des patients souffrant de maladies rénales dans la région du Djôrô.

Par ailleurs, des avancées notables ont été enregistrées en matière d’accessibilité financière aux soins. Les autorités sanitaires ont procédé à la réduction des coûts de certains examens médicaux majeurs dans les hôpitaux publics. Ainsi, le prix du scanner est passé de 50 000 FCFA à 25 000 FCFA, soit une baisse de 50 %, tandis que le coût moyen de l’IRM a été réduit de 100 000 FCFA à 40 000 FCFA, correspondant à une diminution de 60 %.

En ce qui concerne l’hémodialyse, la caution de 500 000 FCFA a été supprimée. Ces mesures sociales visent à alléger la charge financière des patients et à favoriser un diagnostic plus précoce des maladies graves.

Dans le domaine de la prévention et de la santé publique, les efforts se sont poursuivis. La campagne nationale de chimio-prévention du paludisme saisonnier a permis de toucher la quasi-totalité des enfants ciblés, âgés de 3 à 59 mois, contribuant ainsi à la réduction des formes graves et des décès liés à cette maladie endémique. Parallèlement, la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale a été renforcée à travers la mise en œuvre de nouveaux mécanismes de suivi et de gestion des décès évitables.

L’année 2025 a également été marquée par l’adoption de réformes structurelles importantes, notamment le renforcement des soins de santé primaires, la digitalisation progressive des services de santé communautaire et l’intensification des politiques de prévention, à l’image du durcissement de la réglementation anti-tabac.

En définitive, 2025 aura été une année d’actions concrètes et de progrès notables pour le système de santé burkinabè. Si des défis demeurent, ces avancées traduisent néanmoins une volonté affirmée de bâtir un système de santé plus résilient, plus accessible et davantage centré sur les besoins des populations.

