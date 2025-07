Burkina Faso : Les mesures de réduction des coûts de l’imagerie médicale et des médicaments génériques portent leurs fruits

publicite

0 Partages Partager Twitter

Depuis le mardi 22 juillet 2025, des professionnels des médias burkinabè sillonnent les Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) et les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) de diverses localités. L’objectif de cette initiative est de constater l’application effective des mesures gouvernementales visant à réduire les coûts des examens d’imagerie médicale et des médicaments génériques.

Face aux prix élevés de certains examens et produits de première nécessité, le gouvernement burkinabè a pris des mesures concrètes. Une baisse significative des coûts des examens d’imagerie médicale et des médicaments génériques a été mise en œuvre, prenant en compte la réalité économique des populations.

Plus d’un an après l’instauration de ces mesures, le ministère de la Santé a dépêché des journalistes pour témoigner de leur effectivité au sein des établissements de santé.

Au CHU de Bogodogo, ces mesures sont appliquées scrupuleusement. Le prix d’un scanner, qui était auparavant de 50 000 FCFA, a été réduit de 50 %, et coûte désormais 25 000 FCFA. L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM), dont le coût s’élevait à 100 000 FCFA, est maintenant proposée à 40 000 FCFA. De plus, la caution de 500 000 FCFA exigée des patients en hémodialyse a été purement et simplement supprimée.

Le Dr Webdpanga Zacharie Kafando, chef du service de la pharmacie hospitalière du CHU de Bogodogo, a souligné d’autres réductions significatives. « La paire de gants, par exemple, qui était à 75 FCFA est passée à 35 FCFA, soit une diminution de plus de 50 % ».

Pour les patients, c’est un ouf de soulagement, de bénéficier de ces réductions drastiques. Elodie Ouédraogo, après avoir réalisé une IRM pelvienne, s’est confiée. « Le coût de l’examen est très abordable. J’ai payé 40 000 FCFA avec l’ensemble des médicaments, alors qu’ailleurs l’examen peut coûter jusqu’à 150 000 FCFA ».

Le même constat d’application et de bénéfices est observé au CHU de Yalgado et au CHR de Ziniaré. Il est à renseigner que ces nouvelles mesures ont considérablement augmenté le nombre de patients passant un scanner au CHU de Yalgado.

La Pr Nina Astrid Ouédraogo, cheffe du service de radiologie et imagerie médicale, a précisé que « si l’on observe la moyenne, les deux années précédant la réduction des coûts et l’année qui a suivi, nous avons noté une réduction de 38 % des scanners réalisés dans ce centre ».

Ces chiffres témoignent de l’impact positif des mesures gouvernementales sur l’accessibilité aux soins d’imagerie médicale, rendant ces services essentiels plus abordables pour un plus grand nombre de Burkinabè.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24