«Ouaga Tout Court» : Premiers jets prometteurs pour la 3e cohorte de cinéastes

publicite

Trois mois après le coup d’envoi de la formation des incubés de la troisième cohorte du programme «Ouaga Tout Court», les 10 jeunes talents cinématographiques ont présenté les premiers jets de leurs projets à un public averti du 7e art, le jeudi 24 juillet 2025. Cette séance a été l’occasion de recueillir des commentaires, des suggestions et des analyses critiques en vue d’une amélioration continue des différents projets.

Le programme «Ouaga Tout Court», vise à propulser de nouveaux talents en les formant à l’écriture, la réalisation, la mise en scène et la direction d’acteurs, tout en les aidant à obtenir les ressources nécessaires à leurs créations. La troisième cohorte de ce programme rentrée le 22 mai 2025, est actuellement en pleine formation.

Abdoul Salam Koussoubé, gérant de Jiguiya Production et coordinateur artistique de la résidence Ouaga Tout Court, a exprimé sa satisfaction face à la transformation du niveau artistique des participants. Il a souligné que les histoires potentielles des films des participants prennent progressivement forme.

Ce processus a débuté par une immersion dans l’environnement cinématographique, permettant aux jeunes réalisateurs de toucher du doigt la réalité d’un plateau de tournage et d’être nourris de l’histoire du cinéma, de sa naissance à ses déploiements actuels. Une semaine intensive avec le formateur Issiaka Konaté, axée sur les théories et les pratiques de l’écriture cinématographique, a été particulièrement bénéfique.

Les présentations de cet après-midi, bien que constituant des premiers jets, ont déjà suscité de l’espoir. Abdoul Salam Koussoubé a affirmé que les objectifs fixés pour ces trois premiers mois sont atteints, avec des premiers jets de scénarios déjà prometteurs. Le mois d’août sera consacré, dit-il, à un coaching continu, avec l’intervention de script doctors pour affiner les histoires, y inclure du suspense, des intrigues et des émotions.

Issiaka Konaté, réalisateur et formateur, a détaillé l’apprentissage de la semaine passée, axé sur la structuration d’une histoire et son écriture sous forme de scénario, qui est une écriture technique. Les participants ont développé leurs synopsis en respectant les exigences de l’écriture scénaristique, notamment la structure de l’œuvre et l’évolution des personnages.

L’exercice de présentation, selon Issiaka Konaté, est important pour permettre aux jeunes cinéastes de prendre du recul par rapport à leur travail, après une semaine de concentration intense. Recueillir les impressions du public leur permettra de réaménager le niveau de leur scénario, un processus fondamental dans l’écriture scénaristique qui obéit toujours à des phases d’écriture et de réécriture.

Parmi les participants, Barkissa Korbéogo a présenté son projet de documentaire sur la confrérie des dozos de Bobo-Dioulasso. Son film propose une plongée intime dans cette confrérie, suivant l’initiation d’un jeune dozo guidé par des dozos vénérables. Elle a salué l’évolution de son projet grâce à la formation, qui lui a appris à bien structurer son scénario et sa narration.

Au-delà de la formation, « Ouaga Tout Court » ambitionne d’anticiper la mobilisation de ressources pour la production et la réalisation des dix projets de courts-métrages. Une innovation majeure pour cette édition sera le lancement prochain de bourses de développement et de production. L’objectif est de solliciter des sociétés d’État, des entreprises privées, des bonnes volontés et des mécènes pour financer ces projets et éviter qu’ils ne restent dans les tiroirs.

Akim KY

Burkina 24