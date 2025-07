Lutte contre le grand banditisme en milieu urbain : La Police Nationale démantèle un vaste réseau de malfaiteurs à Ouagadougou

publicite

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement (CPA) n°07 de la ville de Ouagadougou vient de mettre fin au parcours d’un vaste réseau de malfaiteurs à Ouagadougou. Ce gang opérait principalement dans la capitale burkinabè et environnant ainsi qu’à Tenkodogo. Ses membres, dont l’âge est compris entre 18 et 37 ans, s’étaient spécialisés dans les agressions et vols à main armée, recels d’engins à deux roues, braquages des boutiques Orange money et autres lieux de commerce.

Pour parvenir à leur fin, les membres de ce réseau avaient plusieurs stratagèmes. Pour ce qui est des braquages de boutiques et autres lieux de commerce, certains membres du groupe étaient chargés de cibler les lieux de commerce, d’autres faisaient le guet pour s’assurer de l’heure à laquelle le lieu ciblé était moins fréquenté, communiquaient enfin ces informations à l’équipe opérationnelle qui passait à l’acte en tenant en respect, à l’aide d’armes à feu, leurs victimes pour les dépouiller de leurs biens.

S’agissant des vols à main armée d’engins à deux roues, les membres de l’équipe opérationnelle en binômes motorisés et toujours armés, sillonnaient, une fois la nuit tombée, les artères de la ville. Dès qu’ils identifiaient une personne isolée et dont l’attaque présente moins de risque, ils passaient à l’acte en la tenant en respect à l’aide d’armes et la dépossédaient de tous ses objets de valeur.

Il est à noter que parmi les membres du gang, se trouvaient un mécanicien et un peintre qui se chargeaient de la modification des numéros de série et la peinture des engins volés afin de pouvoir les vendre plus facilement sur place ou dans un pays voisin.

Grâce à la collaboration des populations, les investigations menées ont permis d’appréhender plus d’une dizaine de membres actifs du réseau et saisir entre autres objets deux pistolets automatiques, des munitions et neuf motos.

La Police Nationale remercie une fois de plus les citoyens qui ont permis d’atteindre ce résultat. Elle les invite par ailleurs à toujours demeurer vigilants autour d’eux et à continuer de dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale