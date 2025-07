publicite

Le lancement régional du projet culturel « Africa-Europe Partnerships for Culture-West Africa » s’est tenu le jeudi 24 juillet à Ouagadougou. Ce programme, d’une durée de 36 mois, ambitionne de contribuer au développement de la culture en Afrique de l’Ouest, en soutenant les artistes et festivals à travers la mobilité, la formation et les échanges culturels.

Doté d’un financement global de 30 millions d’euros de l’Union européenne et mis en œuvre par Goethe-Institut, le projet se décline en plusieurs composantes qui sont notamment la composante ouest-africaine, sud-africaine et continentale. La partie dédiée à l’Afrique de l’Ouest bénéficie d’une subvention de 10 millions d’euros.

Selon les premiers responsables du projet l’objectif est de permettre aux artistes de réseauter dans l’espace ouest-africain, mais aussi de leur offrir des opportunités de participation à des festivals en Europe.

« Globalement, il s’agira de travailler à accompagner l’internationalisation des artistes et des festivals à travers des échanges et voyages de partage d’expériences, entre artistes africains d’une part, et entre artistes africains et européens d’autre part », a expliqué Mahamoudou Nakanabo, project manager du projet Africa-Europe Partnerships for Culture – West Africa.

Ce projet tourne autour de cinq grands axes d’intervention qui sont, entre autres, l’internationalisation des groupes de festivals, l’internationalisation des clusters de festivals de l’Union européenne, le renforcement des capacités à court terme, le renforcement des capacités à long terme, et l’internationalisation des artistes et managers culturels.

Lire également 👉 Le Burkina Faso et l’Union Européenne réaffirment leur coopération

Mahamoudou Nakanabo a précisé que l’ambition est de former 250 professionnels de festivals, de préparer 450 artistes à développer leur carrière à l’international et de soutenir 48 festivals. Des formations de courte et de longue durée seront organisées au profit de ces bénéficiaires.

« Cela va passer par des bourses de mobilité pour les artistes et les techniciens intervenant dans le domaine culturel. Six grands festivals recevront chacun une subvention de 100 000 euros, tandis que 42 festivals de taille moyenne bénéficieront de 50 000 euros chacun », a-t-il ajouté.

Pour l’Union européenne, ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large de soutien à la culture comme facteur de développement, de cohésion sociale et de paix.

« Ce projet se veut être une passerelle multidimensionnelle entre les acteurs culturels du continent africain et ceux de l’Europe. C’est aussi, et surtout, un parcours de co-création et d’échanges d’expériences visant à décloisonner les espaces pour favoriser la libre expression culturelle », a relevé Robert Adam, chargé d’affaires de l’Union européenne au Burkina Faso.

Présent à la cérémonie, le ministre en charge de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouédraogo, s’est réjoui de cette initiative.

« Je voudrais exprimer l’entière adhésion de mon département à cette initiative régionale innovante, qui dans sa mise en œuvre permettra d’offrir des opportunités professionnelles aux artistes, de renforcer les compétences des administrateurs culturels et de favoriser l’internationalisation des festivals », a-t-il souligné. Le projet a officiellement démarré le 1er mars 2025 et s’étendra jusqu’au 28 février 2028.

Aurelle KIENDREBEOGO et Vincent SAVADOGO (stagiaires)

Burkina 24