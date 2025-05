Le Burkina Faso et l’Union Européenne réaffirment leur coopération

publicite

À Ouagadougou, la Délégation de l’Union européenne (UE) au Burkina Faso a marqué la Journée de l’Europe le mercredi 7 mai 2024. Cet événement a permis de célébrer 75 ans d’unité européenne, en cette année 2025 qui commémore le 75ème anniversaire de la Déclaration Schuman, acte fondateur de l’UE.

L’ambassadeur de l’Union européenne au Burkina Faso, Daniel Aristi Gaztelumendi, a rappelé l’importance historique des 75 ans de l’UE, fondée sur des valeurs clés telles que la paix, la démocratie, la liberté, les droits humains, la solidarité, le progrès économique et la justice sociale, en accord avec les principes des Nations unies.

Il a également mis en lumière l’excellence du partenariat de plus de 60 ans entre l’Union européenne et le Burkina Faso. Plusieurs initiatives concrètes ont été mentionnées, notamment le bureau ECHO pour l’aide humanitaire aux déplacés internes, le PAIC GC qui a généré 5 000 emplois dans les industries créatives et la gouvernance culturelle, ainsi que les programmes Erasmus et de mobilité intra-africaine pour la formation et l’éducation.

L’ambassadeur a précisé que pour la période 2021-2024, l’investissement de l’UE au Burkina Faso s’élève à 300 millions d’euros, soit environ 197 milliards de FCFA.

Exprimant son profond désir de voir la paix revenir au Burkina Faso, il a souhaité que le pays puisse surmonter la menace terroriste afin que les populations déplacées retrouvent leurs foyers et que les enfants reprennent le chemin de l’école.

De son côté, Dieudonné Sougouri, directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, a adressé ses félicitations à la délégation de l’UE et à ses États membres, saluant la qualité du partenariat bilatéral. Il a insisté sur les valeurs communes qui sous-tendent cette relation de soixante ans : la solidarité, la paix, l’unité, la liberté et la justice sociale, dans le respect mutuel des identités et des diversités culturelles.

Cette célébration du 75ème anniversaire de la Journée de l’Europe a ainsi été l’occasion de réaffirmer les liens solides entre l’Union européenne et le Burkina Faso, et de souligner l’importance de la coopération internationale face aux défis actuels.

Aurelle KIENDREBEOGO et Djamila WOMBO (Stagiaires)

Burkina 24

