80e anniversaire de la Grande Victoire russe : Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, invité de marque à Moscou

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, est arrivé à Moscou, la Capitale de la Fédération de Russie, où il prendra part le 9 mai 2025, à la commémoration du 80e anniversaire de la Victoire du peuple soviétique sur les envahisseurs nazis (Grande guerre patriotique 1941-1945).

En effet, c’est le 9 mai 1945 que la Russie a annoncé sa victoire sur le nazisme dans la Seconde Guerre mondiale. Et depuis lors, le peuple russe célèbre chaque année, ce triomphe historique.

Au regard des liens solides de partenariat entre notre pays et la Fédération de Russie, et sur invitation des autorités russes, le Président du Faso, Chef de l’Etat, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, va assister aux festivités de la Grande Victoire aux côtés de son homologue, Son Excellence Monsieur Vladimir POUTINE et de plusieurs autres Chefs d’Etat.

Au cours de son séjour en terre russe comme invité de marque, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ aura un tête-à-tête avec son homologue russe, Son Excellence Monsieur Vladimir POUTINE, sur des questions stratégiques, bilatérales et multilatérales.

Le Chef d’Etat burkinabè va également s’entretenir avec la communauté de la Confédération des États du Sahel (AES) vivant en Fédération de Russie.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

