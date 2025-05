Burkina Faso : Plus d’une dizaine de pays à Ouagadougou pour parler défense et sécurité

publicite

Les portes de la 2e édition du Salon International Synergie Sûreté, Sécurité et Défense (SYSDEF) se sont officiellement ouvertes, ce jeudi 8 mai 2025, à Ouagadougou. Prévue pour durer trois jours, cette édition se tient autour du thème « Défense, sécurité et protection civile : enjeux et approches innovantes pour des territoires pacifiés et prospères ».

La suite après cette publicité

C’est parti pour la 2e deuxième édition du SYSDEF après la 1ère édition tenue en 2023. Des acteurs de la défense et de la sécurité sont à Ouagadougou pour non seulement exposer leur savoir-faire mais aussi mener des réflexions stratégiques et de développer des initiatives concrètes pour la paix et la stabilité.

« Le SYSDEF est un salon qui regroupe les acteurs de la défense et de la sécurité. Il permet aux forces de défense et de sécurité de se retrouver, d’échanger, de tisser des liens et de chercher ensemble des solutions avec des partenaires internationaux stratégiques. C’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux équipements et des solutions innovantes », a fait savoir Hyacinthe Zouré, président du comité d’organisation.

Une dizaine de pays prennent part à cette édition. La Turquie est le pays invité d’honneur. Le chargé d’affaires à l’ambassade de la Turquie au Burkina Fetih Kara a exprimé la gratitude de son pays envers le Burkina Faso pour cet honneur d’être le pays invité de cette 2e édition du SYSDEF.

Il a, à cet effet, réaffirmé la disponibilité de son pays à renforcer sa collaboration avec le Burkina Faso dans le domaine de la sécurité et de la défense.

Au nom du ministre en charge de la défense, le ministre de la sécurité Mamadou Sana a confié que le SYSDEF offre au Burkina Faso une opportunité «unique» d’améliorer «durablement» son outil de défense. «C’est une vitrine de notre ingéniosité, un catalyseur de collaboration et un levier pour renforcer notre autonomie stratégique», a-t-il soutenu.

Représentant le président du Faso, le ministre d’État en charge de l’administration territoriale, Emile Zerbo a affirmé que cette 2e édition du SYSDEF se veut plus ambitieuse qui traduit la volonté du gouvernement à bâtir une défense encrée sur les ressources endogènes.

«Aujourd’hui, les enjeux de sécurité ne se limitent plus à la seule dimension militaire. Ils englobent la maîtrise technologique, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, l’industrialisation locale, l’autonomie logistique et bien d’autres domaines, notions et concepts, tous complexes les uns les autres», a-t-il souligné.

Il a indiqué que ce salon donne aux acteurs une occasion de repenser tous les défis liés à la défense et à la sécurité à travers une approche intégrée qui prend en compte les réalités des Etats.

«En réunissant plus d’une dizaine de pays, des entreprises spécialisées, des innovateurs, des chercheurs, des partenaires et des décideurs, le SYSDEF est la preuve, et s’il en fallait encore une que le Burkina Faso est debout, qu’il crée, qu’il propose, qu’il agit, qu’il réfléchit, qu’il anticipe, qu’il planifie, qu’il se construit , qu’il se réinvente», a-t-il déclaré.

Plusieurs activités meubleront cette édition notamment des expositions, démonstrations, des simulations, des conférences, des tables rondes, et bien d’autres activités destinées à renforcer la collaboration entre les différents acteurs du secteur.

Willy SAGBE

Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaire)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite