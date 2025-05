WASCAL et le BMBF soutiennent la recherche sur l’hydrogène vert et l’énergie solaire à l’Université Joseph Ki-Zerbo

Ce jeudi 8 mai 2025, l’Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ) a reçu un important lot de matériel scientifique de pointe et le lancement de la construction d’un nouveau bâtiment dédié à la recherche sur les énergies renouvelables et l’hydrogène vert. Cet événement, fruit du projet PV2H porté par le Centre Ouest Africain de Service Scientifique sur le Changement Climatique et l’Utilisation Adaptée des Terres (WASCAL) et financé par le Ministère Fédéral Allemand de l’Éducation et de la Recherche (BMBF), marque une étape pour le développement de l’énergie propre au Burkina Faso et dans la région ouest-africaine.

Le don comprend des stations météorologiques de pointe, un système complet de production d’hydrogène vert d’une valeur de 200 millions de FCFA, et le lancement de la construction d’un bâtiment R+1 dédié.

Cet ensemble d’équipements et d’infrastructures modernes est essentiel pour renforcer considérablement les capacités de recherche de l’Université Joseph Ki-Zerbo dans le domaine des énergies renouvelables et propulser l’innovation pour la transition énergétique au Burkina Faso.

Le Directeur Exécutif de WASCAL, le Professeur Emmanuel Wendsongré RAMDÉ, a exprimé sa fierté quant à cette avancée. « Cet événement illustre non seulement la mise à disposition d’outils précieux au service de la recherche, mais également l’approfondissement de notre engagement commun en faveur du développement durable, de l’excellence scientifique et de la coopération régionale », a indiqué Emmanuel Wendsongré Ramdé.

Il a rappelé l’ambition de WASCAL de produire des connaissances scientifiques utiles à la résilience durable des États membres et a souligné le rôle clé du projet PV2H dans l’optimisation de la production d’hydrogène vert à partir de systèmes solaires photovoltaïques.

Le Dr Christoph Rövekamp, chef de la division « Énergie et Technologies de l’Hydrogène vert » au Ministère fédéral Allemand de l’Éducation (BMBF), a mis en lumière l’expertise croissante du Burkina Faso dans le domaine des énergies vertes au sein du réseau WASCAL.

Ainsi, il a insisté sur la nécessité de réduire l’usage des énergies fossiles et sur l’importance de l’énergie solaire pour la région, saluant la synergie entre la recherche scientifique et les acteurs économiques et politiques.

« Nous sommes convaincus que les progrès dans ce domaine passent nécessairement par des investissements conjoints dans les cerveaux, les talents et les équipements scientifiques », a-t-il exprimé.

Pour Professeur Jean-François Kobiané, président de l’Université Joseph Ki-Zerbo, cette dotation en matériel scientifique d’une valeur de 200 millions de FCFA, comprenant des stations météorologiques et un système complet de production d’hydrogène vert, représente une opportunité unique de renforcer ses capacités de recherche.

« Cette journée est pour nous un symbole fort, un moment de fierté institutionnelle, mais aussi un témoignage concret et inspirant de ce que peut produire une coopération scientifique sincère et structurée entre l’Allemagne et le Burkina Faso », a-t-il confié avant de souligner que les équipements reçus comblent un vide technique et méthodologique essentiel pour la formation des chercheurs et des étudiants.

En plus, la pose de la première pierre du nouveau bâtiment R+1, qui abritera des laboratoires modernes, des salles de cours et des bureaux dédiés à la recherche sur l’énergie solaire et l’hydrogène vert, symbolise l’engagement à long terme de l’université dans ce domaine.

« Ce bâtiment n’est pas qu’une construction physique, c’est un espace de progrès et d’ambition scientifique pour l’avenir », a affirmé le Professeur Kobiané.

De ses dires, ce don conforte l’ambition de l’UJKZ de former des compétences locales de haut niveau et de contribuer activement à la transformation énergétique du Burkina Faso.

Akim KY

Burkina 24

