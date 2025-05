Communiqué | Du côté de l’humanité : la Croix-Rouge Burkinabè célèbre l’action solidaire à Tenkodogo

publicite

Ouagadougou, le 8 mai 2025 – La Croix-Rouge Burkinabè célèbre ce 8 mai, la Journée Mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une occasion solennelle de rendre hommage à Henry Dunant, fondateur visionnaire du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui incarnent chaque jour les principes humanitaires à travers le monde.

La suite après cette publicité

Cette année, le thème « Du côté de l’humanité » rappelle avec force la mission fondamentale du Mouvement : être aux côtés des plus vulnérables, sans distinction, pour apaiser les souffrances et défendre la dignité humaine. Il met en lumière l’engagement constant de la Croix-Rouge à agir concrètement, partout où les besoins se font sentir, en plaçant l’humain au cœur de toutes nos actions.

Le point d’orgue des célébrations aura lieu à Tenkodogo, où une cérémonie officielle se tiendra en présence des autorités locales. Cet événement mettra en valeur les réalisations de la Société nationale et de ses partenaires, tout en soulignant l’importance de la collaboration avec les institutions locales. Une distribution de vivres aux personnes vulnérables marquera de façon concrète notre engagement à « être du côté de l’humanité ».

Au de-là de la commémoration officielle à Tenkodogo, la Croix-Rouge entend faire de cette journée un moment de mobilisation et d’engagement avec les communautés. Pour ce faire, les branches provinciales de la Croix-Rouge se mobilisent activement à travers le pays. Les volontaires Croix-Rouge organisent des activités communautaires d’envergure, allant des opérations de salubrité et des repas communautaires, aux distributions de vivres. Des actions de promotion de la santé, telles que le don de sang, le dépistage précoce de certaines maladies, des visites et des dons de savon aux malades, ainsi que des sensibilisations sur les effets des vagues de chaleur sont également au programme. À cela s’ajoutent des séances de diffusion sur le Mouvement de la Croix-Rouge et des activités sportives comme des matchs de football ou encore des séances d’aérobic. « C’est cet esprit de proximité, d’engagement et de solidarité que nous célébrons au niveau communautaire à l’occasion de cette Journée mondiale », déclare monsieur Lazare ZOUNGRANA, le Secrétaire Général de la Croix-Rouge Burkinabè. . « En cette journée spéciale, nous réaffirmons notre devoir d’humanité », déclare Monsieur Dénis BAKYONO, le Président National de la Croix-Rouge Burkinabè. « Nous invitons chacun à rejoindre cet élan de solidarité, car c’est ensemble que nous bâtissons un avenir plus juste et plus humain. »

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite