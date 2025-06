Lutte contre la criminalité urbaine : La Police Nationale démantèle un gang à Koudougou

publicite

Le Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) du Centre-Ouest a, dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, mis fin aux activités illicites d’un réseau de présumés malfrats spécialisés dans le vol et le recel d’engin à deux roues. Le gang opérait dans plusieurs villes du pays notamment Ouagadougou dans les quartiers tels que Pissy, Bassinko, Balkuy, Bonam, Nagrin, Sandogo, Tanghin et Rimkiéta ainsi qu’à Mogtédo et à Kaya.

Relativement au mode opératoire du groupe, ses membres procédaient d’abord à l’identification de leurs victimes et de leurs domiciles. Ils profitaient de leur inattention pour s’emparer de leurs engins dans les lieux publics. Dans les domiciles, ils s’y introduisaient par escalade ou effraction et ressortaient avec les engins trouvés et disparaissaient dans la nature.

Enfin, ils procédaient à l’altération des numéros châssis des motos volées avant de les transférer à Koudougou pour y être vendues. Ils prenaient le soin de produire des reçus d’achat et de faux Certificats de Mise en Circulation (CMC) qu’ils joignaient avec la CNIB de l’acheteur pour l’établissement d’une nouvelle immatriculation.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont, au moment du démantèlement du réseau, saisi plus d’une dizaine de motos volées. Il est à noter que plusieurs victimes ont été identifiées lors des investigations et leurs engins leur ont été restitués.

La Police Nationale remercie encore une fois les populations qui œuvrent au quotidien aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dans le cadre de la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes. Elle les invite par ailleurs à la prudence et à toujours dénoncer les cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police nationale du Burkina Faso