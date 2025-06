Santé : Le Burkina Faso contre les hémorragies post-partum avec des innovations

publicite

La Société des Gynécologues et Obstétriciens du Burkina (SOGOB) a organisé, le mardi 3 juin 2025, une réunion de plaidoyer en marge de son 11e congrès. L’objectif était d’intensifier la lutte contre les hémorragies du post-partum (HPP), une cause majeure de mortalité maternelle dans le pays.

Le Professeur Charlemagne Ouédraogo, président de la SOGOB, a d’emblée souligné l’urgence de la situation. « Nous sommes rassemblés ce soir ici, autour d’un devoir moral, autour d’une urgence sanitaire.

Nous sommes réunis ici autour d’un impératif de justice sociale, il s’agit de mettre fin aux hémorragies du post-partum, qui continuent d’endeuiller de nombreuses familles. » Il a rappelé que les hémorragies pendant et après l’accouchement sont depuis des années la principale cause de mortalité maternelle au Burkina Faso.

La soirée de plaidoyer a été l’occasion de présenter deux innovations capitales destinées à renforcer les capacités des équipes soignantes : « La Carbétocine thermostable. Ce médicament, stable à température ambiante, est une avancée majeure pour la prévention des HPP, particulièrement dans les régions où la chaîne du froid est difficile à maintenir. Les sacs d’évaluation visuelle des pertes sanguines. Ces dispositifs permettent une quantification plus précise des pertes de sang, facilitant une intervention rapide en cas d’hémorragie », a énuméré le président de la SOGOB.

Face à ces plaidoyers, le Dr Adjima Combary, représentant le ministre de la Santé, a réaffirmé l’engagement ferme du gouvernement. « Je tiens à réaffirmer notre engagement ferme, pour améliorer la santé maternelle au Burkina Faso. Nous allons œuvrer avec nos partenaires à intégrer la Carbétocine thermostable dans le circuit d’approvisionnement et des protocoles obstétricaux, rendre disponibles les centres d’évaluation dans les maternités de tous les niveaux, renforcer la formation continue des prestataires sur la bonne pratique de prévention et de gestion des hémorragies. Ce combat est notre combat commun ».

La SOGOB est une force vive de la santé maternelle au Burkina Faso, regroupant environ 400 gynécologues et plus de 4 000 sages-femmes. Son influence s’étend sur les 13 régions sanitaires du pays, couvrant les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU), les Centres Hospitaliers Régionaux (CHR), les hôpitaux et les districts sanitaires. Cette vaste portée positionne la SOGOB comme un acteur clé dans la mise en œuvre de ces nouvelles stratégies.

Sié Frédéric KAMBOU

