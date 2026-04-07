Gmail : Google permet enfin de modifier son adresse e-mail une fois par an

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Gmail. Google commence à déployer une nouvelle fonctionnalité permettant de modifier son adresse e-mail principale, une option longtemps attendue, nous renseigne BFMTV.

Annoncée fin 2025, cette possibilité est désormais accessible à l’ensemble des utilisateurs basés aux États-Unis depuis le 31 mars 2026. Le déploiement reste toutefois progressif à l’échelle mondiale. En France et dans d’autres pays, l’option n’est pas encore disponible pour tous, bien qu’une page d’assistance en français laisse entrevoir une généralisation prochaine.

Jusqu’ici, les utilisateurs de Gmail devaient créer un nouveau compte pour changer d’adresse. Désormais, lorsqu’elle est activée, l’option permet de modifier directement le nom d’utilisateur associé à son compte.

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Pour effectuer ce changement, il suffit d’accéder aux paramètres du compte via l’icône de profil, puis de se rendre dans la rubrique « Informations personnelles » et « Adresse e-mail du compte Google ». Si l’option « Modifier l’adresse e-mail » apparaît, l’utilisateur peut alors choisir un nouveau nom, à condition qu’il ne soit pas déjà utilisé.

Une fois la modification validée, la nouvelle adresse devient principale, tandis que l’ancienne reste active comme adresse secondaire. Les messages continuent d’être reçus sur les deux boîtes, et les données du compte (mails, photos, services associés comme Gmail, Maps ou YouTube) restent intactes.

Cette flexibilité reste toutefois encadrée. Le changement d’adresse n’est autorisé qu’une seule fois par an. Durant cette période, il n’est pas possible de supprimer la nouvelle adresse, mais l’utilisateur conserve la possibilité de revenir à l’ancienne à tout moment.

Avec cette évolution, Google répond à une demande récurrente, notamment de la part d’utilisateurs souhaitant abandonner une adresse créée à la hâte pour un usage plus professionnel.