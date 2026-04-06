Engagement patriotique : Le ministre Zoungrana mobilise les « soldats de l’éducation » pour la souveraineté

Le lundi 06 avril 2026 au Lycée Municipal Vénégré à Ouagadougou, la montée des couleurs a rassemblé le personnel enseignant, administratif et les collaborateurs du ministre de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique. Après cet acte citoyen, le ministre Moumouni Zoungrana s’est adressé aux élèves et au personnel pour appeler à la construction d’un « Burkinabè nouveau », fondé sur l’authenticité culturelle et la souveraineté économique.

Après la montée du drapeau national qui a mobilisé l’ensemble de la communauté éducative et la délégation ministérielle, le ministre de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique s’est adressé aux acteurs de son département.

Le professeur Moumouni Zoungrana a insisté sur l’importance de la souveraineté nationale. Ce rassemblement a permis de sensibiliser les 3 245 élèves de l’établissement aux enjeux de l’identité et de la production locale.

Le ministre a insisté sur la nécessité pour la jeunesse de rompre avec l’acculturation pour devenir des citoyens authentiques. Il a notamment pris l’exemple de l’esthétique capillaire pour illustrer son propos.

Selon lui, le « Burkinabè nouveau » doit privilégier les valeurs endogènes, comme les tresses traditionnelles, en lieu et place des perruques et mèches synthétiques importées. « On ne peut pas construire un pays avec la tête des autres », a-t-il affirmé.

Au-delà de l’apparence, ce nouveau type de citoyen doit s’engager pour la souveraineté alimentaire du pays. Le ministre de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique a exhorté la communauté éducative à soutenir la production nationale.

Il a rappelé que consommer burkinabè est un levier essentiel pour renforcer l’économie et la dignité nationale. Ce message a été porté par le slogan de l’édition : « Mon assiette, ma fierté ».

Le ministre a également lié cette transformation sociale au rôle des encadreurs. Il a rendu hommage au personnel enseignant et administratif. Pour lui, leur résilience face aux défis actuels est le socle sur lequel doit se bâtir cette conscience patriotique.

Le Proviseur du lycée Charles Roger Yabré, a accueilli ces orientations en précisant que son établissement, fort de ses 115 membres du personnel, veillera à la transmission de ces valeurs au quotidien. L’adhésion des élèves a été confirmée par leur porte-parole, Daouda Zerbo, qui a lancé un mot d’ordre clair en faveur des produits du terroir : « Si ce n’est pas local, à bas ! ».

Cette visite s’inscrit dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique 2026.

Akim KY

Burkina 24