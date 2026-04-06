Formalités douanières : Abidjan suspend l’obligation de visa douanier pour le Mali et le Burkina Faso

Kouamé L.-PH. Arnaud Envoyer un courriel il y a 2 minutes
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Le Général Da Pierre Alphonse, Directeur Général des Douanes. (Imaged 'illustration)

Les autorités ivoiriennes ont décidé de lever l’obligation de visa douanier pour le Mali et le Burkina Faso, l’objectif étant d’accélérer les échanges et de fluidifier le transit régional.

Dans une circulaire datant du 31 mars 2026, la Direction générale des douanes ivoiriennes a officiellement annoncé la suppression du visa des représentations douanières du Mali et du Burkina Faso sur les déclarations de marchandises. Cette décision devrait marquer une importante étape dans la fluidité des échanges au sein de l’Afrique de l’Ouest.

Ce verrou administratif vieux de 25 ans enjoignait toute marchandise quittant le territoire ivoirien pour le Mali et le Burkina Faso dit les pays de l’hinterland, d’obtenir l’aval physique des représentations de leurs douanes en Côte d’Ivoire. Cette disposition, à l’époque de sa mise en vigueur en 2000, visait à garantir un meilleur suivi statistique et à sécuriser les échanges. Toutefois, avec l’évolution technologique, elle est perçue comme un frein à la célérité des opérations.

A en croire le Général Da Pierre Alphonse, Directeur Général des Douanes ivoiriennes, la modernisation des outils de contrôle à travers la mise en œuvre de nouveaux dispositifs numériques rend désormais le visa papier obsolète.

Ces outils numériques représentent, selon le document officiel, « un véritable levier de sécurisation du Transit, grâce à la transmission continue transparente et sécurisée des informations et données relatives aux biens échangés ». En d’autres termes, les administrations communiquent désormais en temps réel, rendant inutile le tampon manuel sur les documents de transport.

Cette nouvelle disposition vise selon le patron des Douanes Ivoiriennes à « accroître la célérité des procédures de traitement des opérations d’exportation et de réexportation ». Les opérateurs économiques et les commissionnaires en douane agréés se réjouissent de cette note qui consacre la simplification de leurs démarches formalités douanières.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire

     
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