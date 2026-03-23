Enseignement secondaire : Le Ministre Zoungrana s’attaque au « calvaire » des enseignants

Le Ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique (MESFPT), Moumouni Zoungrana, a fait le point sur la gestion des carrières du personnel de son département le 23 mars 2026. Avec un taux de traitement des dossiers de près de 89 %, le ministère mise sur la digitalisation pour soulager les agents, notamment ceux situés dans les zones rurales.

Depuis le 14 janvier 2026, Le Ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique (MESFPT) a engagé une course contre la montre pour régulariser la situation administrative de ses 46 059 agents. Sur un total de 34 161 dossiers reçus (avancements, indemnités, bonifications SND, etc.), 30 360 ont déjà été traités, soit un taux de réussite de 88,87 %.

Le reliquat de 3 801 dossiers devrait être apuré d’ici la fin du mois de mai 2026. Pour maintenir ce rythme, le ministre a annoncé l’ouverture d’un service de solde propre au ministère et la décentralisation prochaine de la gestion vers les directions régionales. Une opération « caisse vide » est également prévue fin avril pour liquider les retards d’avancement.

L’innovation majeure réside dans le lancement de l’application « DRH-MESFPT ». Cet outil permet aux enseignants de suivre l’évolution de leur dossier sans avoir à se déplacer vers la capitale. « L’application a l’avantage de ne pas utiliser forcément la connexion internet. Il fallait que nous créions un outil qui va soulager nos collègues qui sont sur le terrain », a expliqué Moumouni Zoungrana.

Le ministre a justifié cette urgence numérique par son propre parcours. « Lorsque dans les années 95 nous avons été recrutés comme instituteur adjoint en zone rurale, vous ne pouvez pas imaginer la souffrance que nous avons endurée dans les couloirs de l’administration. On prie Dieu que nos jeunes collègues ne vivent plus ce type de calvaire », a-t-il expliqué.

Interrogé sur la priorité donnée aux carrières plutôt qu’aux infrastructures, le ministre a été catégorique. les réformes doivent être portées par des agents épanouis. « Il n’y a rien qui est au-dessus de l’humain. Il faudrait que ceux qui vont implémenter cette réforme soient enthousiastes et convaincus », a-t-il déclaré, tout en comparant l’administration à une famille où la solidarité doit primer.

Bien que les défis liés à l’équipement et au fonctionnement des établissements restent entiers, le ministère assure qu’un plan structurant est en cours de réflexion.

Pour l’heure, l’accent reste mis sur la transparence et le dialogue direct, illustré par les récentes déplacement sur terrain et des visioconférences ayant déjà réuni plus de 4 000 acteurs de l’éducation, y compris dans les zones à fort défi sécuritaire.

Akim KY

Burkina 24